Эксперты промышленного развития рассказали, чем чреваты “вагонные новеллы” Кернела

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Внесение зерновозов в перечень подлежащей компенсации сельхозтехники создает ряд угроз для аграриев и машиностроителей. Так считает исполнительный директор Нацкомитета по промышленному развитию Анатолий Гиршфельд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ИГ УПЭК.

Речь идет о законопроекте № 7010, который был принят ВР 5 июля. С учетом высокой стоимости вагонов, принятие документа может быть выгодно только крупным агрокомпаниям, исключая при этом возможность многих мелких хозяйств получить 25% компенсацию, считает Гиршфельд.

“Исходя из действующих максимальных производственных мощностей вагоностроителей, рынок составляет около 2000 вагонов в год, их цена составляет порядка 1,5 млн грн (без НДС). В случае включения вагонов-зерновозов в Перечень на компенсацию, в 2019 году их покупатели будут претендовать на 750 млн грн.

Это не позволит многим фермерам, нуждающимся в почвообробатывающей и посевной технике, а таких оказалось большинство из 1 тыс. 108 хозяйств, участвующих в программе в текущем году, рассчитывать на получение компенсации в будущем. У большинства, как показывает статистика банков, расходы не превышают 500 тыс. грн, т.е. треть цены одного вагона-зерновоза”, — объяснил он.

На сегодня список предприятий-производителей сельхозтехники увеличился с 40 до 116, а машин, при покупке которых аграрии получат 25% компенсацию, — с 792 до 7 тыс. 586 наименований, напомнил Гиршфельд.

“Суммарная стоимость представленных товаров уже достигает 8 млрд 374,7 млн грн. Если предположить, что сельхозпроизводители купят всего лишь по единице из действующего перечня, объем компенсации, на которую они будут претендовать, составит порядка 2 млрд грн”, — считает он.

Очевидно, “новелла”, скорее, ориентирована на гигантов, таких как “Кернел” или “Нибулон”, которые решили приобрести вагоны для перевозки зерна после дерегуляции вагонной составляющей тарифа “Укрзализници”, допускает Гиршфельд.

“И возникла она не без участия Минагропрода, который, как и в прошлом году, несколько месяцев тормозил запуск механизма компенсации, чтобы впоследствии неизрасходованные средства перекинуть на другие программы, например, хмелеводство”, — отмечает он.

Гиршфельд напомнил, что Минагропрод также откладывает рассмотрение инициативы Нацкомитета по внедрению частичной компенсации процентов по кредитам на приобретение сельхозтехники отечественного производства. Оба нововведения препятствуют снижению зависимости от иностранных поставок техники и оборудования, считает эксперт.

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