Експерти промислового розвитку розповіли, чим загрожують "вагонні новели" Кернела
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внесення зерновозів в перелік сільгосптехніки, що підлягає компенсації, створює низку загроз для аграріїв і машинобудівників. Так вважає виконавчий директор Нацкомітету з промислового розвитку Анатолій Гіршфельд, передає УНН з посиланням на прес-службу ІГ УПЕК.
Йдеться про законопроект № 7010, який був прийнятий ВР 5 липня. З урахуванням високої вартості вагонів, прийняття документа може бути вигідно тільки великим агрокомпаніям, виключаючи при цьому можливість багатьох дрібних господарств отримати 25% компенсацію, вважає Гіршфельд.
"Виходячи з діючих максимальних виробничих потужностей вагонобудівників, ринок становить близько 2000 вагонів на рік, їх ціна становить близько 1,5 млн грн (без ПДВ). У разі включення вагонів-зерновозів до Переліку на компенсацію, в 2019 році їх покупці будуть претендувати на 750 млн грн.
Це не дозволить багатьом фермерам, які потребують грунтообробної і посівної техніки, а таких виявилося більшість з 1 тис. 108 господарств, які беруть участь у програмі в поточному році, розраховувати на отримання компенсації в майбутньому. У більшості, як показує статистика банків, витрати не перевищують 500 тис. грн, тобто третину ціни одного вагона-зерновоза", - пояснив він.
На сьогодні список підприємств-виробників сільгосптехніки збільшився з 40 до 116, а машин, при покупці яких аграрії отримають 25% компенсацію, - з 792 до 7 тис. 586 найменувань, нагадав Гіршфельд.
"Сумарна вартість представлених товарів вже досягає 8 млрд 374,7 млн грн. Якщо припустити, що сільгоспвиробники куплять лише по одиниці з чинного переліку, обсяг компенсації, на яку вони будуть претендувати, становитиме близько 2 млрд грн", - вважає він.
Очевидно, "новела", скоріше, орієнтована на гігантів, таких як "Кернел" або "Нібулон", які вирішили придбати вагони для перевезення зерна після дерегуляції вагонної складової тарифу "Укрзалізниці", допускає Гіршфельд.
"І виникла вона не без участі Мінагропроду, який, як і в минулому році, кілька місяців гальмував запуск механізму компенсації, щоб згодом невитрачені кошти перекинути на інші програми, наприклад, хмелярство", - відзначає він.
Гіршфельд нагадав, що Мінагропрод також відкладає розгляд ініціативи Нацкомітету з впровадження часткової компенсації відсотків по кредитах на придбання сільгосптехніки вітчизняного виробництва. Обидва нововведення перешкоджають зниженню залежності від іноземних поставок техніки і обладнання, вважає експерт.