Эксперты прогнозируют, что оживление спроса на рынке недвижимости продлится и летом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44463 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103373 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158797 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117448 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117149 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112931 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104550 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154174 просмотра

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Эксперты прогнозируют, что оживление спроса на рынке недвижимости продлится и летом

Эксперты прогнозируют, что оживление спроса на рынке недвижимости продлится и летом

Киев  •  УНН

 • 18932 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевские риэлторы отмечают оживление покупательского спроса, которое, предполагают, сохранится до конца весны, а возможно продлится и летом. Об этом говорится в аналитической статье специализированного портала domik.ua, пишет УНН.

Риэлтор Леся Ульшина говорит, что тенденция повышения спроса может продлиться и летом.

“Многие граждане, которые переехали из зоны проведения АТО в течение последних лет уже не видят возможности возвращения на малую историческую родину, поэтому будут выбирать жилье здесь, что станет дополнительной предпосылкой для повышения спроса”, — резюмирует Леся Ульшина.

Что касается цен, то предпосылок для повышения пока не наблюдается. “Цены на старое жилье не должны повыситься весной, но если будет много просмотров, продавцы будут менее склонны к торгу”, — считает Артем Мороз.

Риэлтор добавляет, что летом цены могут снизиться, но существенных изменений не предвидится. Однако, эксперты отмечают, что в случае дальнейшей девальвации национальной валюты понижения цен на недвижимость избежать не удастся.
Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” имеет историю успешной реализации проектов, которой уже более 60 лет. Тем более, что по словам председателя правления — президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает „Киевгорстрой“ — непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%”, — отметил И.Кушнир.

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