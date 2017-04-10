Эксперты прогнозируют, что оживление спроса на рынке недвижимости продлится и летом

Риэлтор Леся Ульшина говорит, что тенденция повышения спроса может продлиться и летом.

“Многие граждане, которые переехали из зоны проведения АТО в течение последних лет уже не видят возможности возвращения на малую историческую родину, поэтому будут выбирать жилье здесь, что станет дополнительной предпосылкой для повышения спроса”, — резюмирует Леся Ульшина.

Что касается цен, то предпосылок для повышения пока не наблюдается. “Цены на старое жилье не должны повыситься весной, но если будет много просмотров, продавцы будут менее склонны к торгу”, — считает Артем Мороз.

Риэлтор добавляет, что летом цены могут снизиться, но существенных изменений не предвидится. Однако, эксперты отмечают, что в случае дальнейшей девальвации национальной валюты понижения цен на недвижимость избежать не удастся.

Напомним, эксперты считают, что жилье, а особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования и сохранения накоплений для населения, особенно в условиях кризиса банковской системы.

Однако, при приобретении жилья специалисты советуют тщательно изучить историю и репутацию застройщика. Например, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” имеет историю успешной реализации проектов, которой уже более 60 лет. Тем более, что по словам председателя правления — президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает „Киевгорстрой“ — непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выиграем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, ведь из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если в последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%”, — отметил И.Кушнир.