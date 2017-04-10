Експерти прогнозують, що пожвавлення попиту на ринку нерухомості триватиме і влітку

Ріелтор Леся Ульшина каже, що тенденція підвищення попиту може тривати і влітку.

"Багато громадян, які переїхали із зони проведення АТО протягом останніх років вже не бачать можливості повернення на малу історичну батьківщину, тому обиратимуть житло тут, що стане додатковою передумовою для підвищення попиту", - резюмує Леся Ульшина.

Що стосується цін, то передумов для підвищення поки не спостерігається.

"Ціни на старе житло не повинні підвищитися навесні, але якщо буде багато переглядів, продавці будуть менш схильні до торгу", - вважає Артем Мороз.

Ріелтор додає, що влітку ціни можуть знизитися, але суттєвих змін не передбачається. Однак, експерти відзначають, що в разі подальшої девальвації національної валюти зниження цін на нерухомість уникнути не вдасться.

Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а особливо новобудови, є найкращою сферою інвестування та збереження накопичень для населення, особливо в умовах кризи банківської системи.

Однак, при придбанні житла фахівці радять ретельно вивчити історію і репутацію забудовника. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" має історію успішної реалізації проектів, якій вже понад 60 років. Тим більше, що за словами голови правління - президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку будує компанія, зафіксована в гривні, й іншого бути не може.

"Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє "Київміськбуд" - безпосередньо ми не прив'язані до долара, за рахунок чого виграємо в інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, адже через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо останнім часом долар виріс утричі, то будматеріали подорожчали тільки на 60%", - зазначив І.Кушнір.