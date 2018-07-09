Эксперты прогнозируют подорожание мяса

"Свинина до конца года в среднем может подорожать на 6-7%. Однако если сбудется прогноз специалистов "Ассоциации свиноводов Украины" и рост цен составит 10%, свинина сравнится в стоимости с говядиной, килограмм которой в среднем стоит 124 грн.

Говядина, кстати, тоже растет, но менее медленными темпами, при том что затраты на производство этого продукта выше.

Поскольку запастись мясом заранее невозможно, я бы советовал украинцам переходить на более доступные виды мяса - мясо птицы", - сказал Дорошенко.

Самым популярным мясом птицы в Украине сегодня является курятина, добавил он.

"Выбирая курятину, украинцы как правило покупают филе или тушку бройлера. Однако есть еще голень, крылья, которые стоят более умеренно. Даже по сравнению со стоимостью за рубежом. Я бы советовал обращать внимание на них, они у нас пока недооцененные", - посоветовал эксперт.

При этом в Украине растет производство курятины. Одна из крупнейших компаний в Европе - "Мироновский хлебопродукт" запустила вторую линию производства на Винницкой птицефабрике. Птицефабрика сейчас претендует на статус крупнейшей в мире, а рост производства непременно скажется на укреплении экспортных позиций Украины, считают эксперты.

"Это ориентация на экспорт", - отметил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Они (МХП - ред.) запускают вторую линию для того, чтобы обеспечить экспорт. Также компания заинтересована во внутреннем спросе, ведь это главное. Поэтому запуск второй линии - это и для экспорта и для того, чтобы когда внутренний спрос будет расти, они (МХП - ред.) могли его удовлетворить", - пояснил Алексей Дорошенко.

Напомним, за последние годы Украина вырвалась в ТОП-10 мировых экспортеров курятины и продолжает наращивать темпы.

"Мировой спрос на мясо птицы продолжает расти из-за его доступности по сравнению с другими видами мяса. Увеличение потребления мяса птицы наблюдается почти на всех мировых рынках, поэтому перспективы роста украинского экспорта достаточно благоприятны.

В текущем году прогнозируется увеличение экспорта на 7-8% до 290 тыс. тонн, тогда как в следующем 2019 году этот показатель может увеличиться до 320 тыс. тонн", - сообщил директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.