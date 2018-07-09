Експерти прогнозують подорожчання м’яса

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52542 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 107515 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 101784 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 129330 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105574 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120462 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160903 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190115 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295352 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167319 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.2 м/с
84 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

25 березня, 17:10 • 31683 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 32200 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 40137 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 31032 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 30652 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 129330 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164877 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295352 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225437 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251704 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30962 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52097 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56828 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55102 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69308 перегляди
Актуальне
Експерти прогнозують подорожчання м’яса

Експерти прогнозують подорожчання м’яса

Київ • УНН

 • 21656 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. До кінця року свинина може подорожчати на 7%, зрівнявшись у ціні із яловичиною. Але є більш доступні види м'яса - курятина. Таку думку у коментарі УНН висловив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Свинина до кінця року в середньому може подорожчати на 6-7%. Проте якщо справдиться прогноз фахівців „Асоціації свинарів України“ і ріст цін складе 10%, свинина зрівняється у вартості із яловичиною, кілограм якої в середньому коштує 124 грн.

Яловичина, до речі, теж зростає, але менш повільними темпами, при тому що затрати на виробництво цього продукту є вищими.

Оскільки запастися м’ясом заздалегідь не можливо, я б радив українцям переходити на більш доступні види м’яса — м’ясо птиці”, — сказав Дорошенко.

Найпопулярнішим м’ясом птиці в Україні сьогодні є курятина, додав він.

“Обираючи курятину, українці як правило купують філе або ж тушку бройлера. Проте є ще гомілка, крильця, які коштують більш помірно. Навіть у порівнянні із вартістю за кордоном. Я б радив звертати увагу на них, вони у нас поки що недооцінені”, — порадив експерт.

При цьому в Україні зростає виробництво курятини. Одна з найбільших компаній в Європі — “Миронівський хлібопродукт” запустила другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці. Птахофабрика нині претендує на статус найбільшої у світі, а зростання виробництва неодмінно позначиться на укріпленні експортних позицій України, вважають експерти.

“Це орієнтація на експорт”, — зазначив економічний експерт Олександр Охріменко.

“Вони (МХП — ред.) запускають другу лінію для того, щоб забезпечити експорт. Також компанія зацікавлена у внутрішньому попиті, адже це є головне. Тому запуск другої лінії — це і для експорту і для того, щоб коли внутрішній попит буде зростати, вони (МХП — ред.) могли його задовольнити”, — пояснив Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, за останні роки Україна вирвалася у ТОП-10 світових експортерів курятини і продовжує нарощувати темпи.

“Світовий попит на м’ясо птиці дедалі зростає через його доступність в порівнянні з іншими видами м’яса. Збільшення споживання м’яса птиці спостерігається майже на всіх світових ринках, тому перспективи зростання українського експорту досить сприятливі.

У поточному році прогнозується збільшення експорту на 7-8% до 290 тис. тонн, тоді як в наступному 2019 році цей показник може збільшитися до 320 тис. тонн”, - повідомив директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56