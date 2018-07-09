Експерти прогнозують подорожчання м’яса

“Свинина до кінця року в середньому може подорожчати на 6-7%. Проте якщо справдиться прогноз фахівців „Асоціації свинарів України“ і ріст цін складе 10%, свинина зрівняється у вартості із яловичиною, кілограм якої в середньому коштує 124 грн.

Яловичина, до речі, теж зростає, але менш повільними темпами, при тому що затрати на виробництво цього продукту є вищими.

Оскільки запастися м’ясом заздалегідь не можливо, я б радив українцям переходити на більш доступні види м’яса — м’ясо птиці”, — сказав Дорошенко.

Найпопулярнішим м’ясом птиці в Україні сьогодні є курятина, додав він.

“Обираючи курятину, українці як правило купують філе або ж тушку бройлера. Проте є ще гомілка, крильця, які коштують більш помірно. Навіть у порівнянні із вартістю за кордоном. Я б радив звертати увагу на них, вони у нас поки що недооцінені”, — порадив експерт.

При цьому в Україні зростає виробництво курятини. Одна з найбільших компаній в Європі — “Миронівський хлібопродукт” запустила другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці. Птахофабрика нині претендує на статус найбільшої у світі, а зростання виробництва неодмінно позначиться на укріпленні експортних позицій України, вважають експерти.

“Це орієнтація на експорт”, — зазначив економічний експерт Олександр Охріменко.

“Вони (МХП — ред.) запускають другу лінію для того, щоб забезпечити експорт. Також компанія зацікавлена у внутрішньому попиті, адже це є головне. Тому запуск другої лінії — це і для експорту і для того, щоб коли внутрішній попит буде зростати, вони (МХП — ред.) могли його задовольнити”, — пояснив Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, за останні роки Україна вирвалася у ТОП-10 світових експортерів курятини і продовжує нарощувати темпи.

“Світовий попит на м’ясо птиці дедалі зростає через його доступність в порівнянні з іншими видами м’яса. Збільшення споживання м’яса птиці спостерігається майже на всіх світових ринках, тому перспективи зростання українського експорту досить сприятливі.

У поточному році прогнозується збільшення експорту на 7-8% до 290 тис. тонн, тоді як в наступному 2019 році цей показник може збільшитися до 320 тис. тонн”, - повідомив директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.