Эксперты объяснили отставку Эзгубая активной работой парламентской ВСК

Сам Эзугбая объяснил свое решение “некими силами” и “медленными реформами УЗ”. Однако у экспертов есть иное мнение. Они связывают отставку с активной работой Временной следственной комиссии в ВР, которую в январе возглавила депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина.

“Это (отставка Эзугбая — ред) возможно связано как раз с работой ВСК. И не важно кто по национальности Эзугбая. Человека могли поставить на потоки, чтоб он их направлял в нужное русло, а потом этот человек уволился — сел на самолет, завтра он в Тбилиси или Батуми и все, давай, до свидания. Его естественно никто оттуда не выдаст, а любое расследование по этим всем схемам — ВСК или правоохранителей — зайдет в тупик, потому что фигуранты заграницей. Один в Грузии, второй условно в Литве, а третий в Хорватии. Таких людей назначают, потому что их репутацию никому не жалко — ни им самим, ни тем людям, которые за ними стоят”, — говорит политолог Сергей Белашко.

Экс-директор по развитию бизнеса “Укрзализныця” Андрей Рязанцев тоже считает, что отставка Эзугбая — это результат работы ВСК.

“Я думаю, что отставка Иракли Эзугбая — это шаг для того, чтобы спасти от отставки главу Укрзализныци Владимира Жмака. Мы видели, какую активную позицию заняла Временная следственная комиссия (ВСК) парламента, которая поставила вопрос о некомпетентности данной команды. Она не показа тех результатов, которые от нее ожидали на протяжении более полугода. Иракли Эзугбая привел именно Владимир Жмак. А вместе они корнями уходят в группу Михаила Саакашвили. Никаких грамотных реформ от них мы не увидели. Им не удалось даже грамотно выделить вертикаль Карго (грузоперевозки). Именно выделить, а не создать еще одну монополию внутри большой монополии, что неприемлемо.

Для реформирования УЗ с позитивными результатами нужна, прежде всего, замена Набсовета и четкое понимание, чего государство ожидает от компании. Сформировать правление следует из адекватных профессионалов, желательно — украинских железнодорожников, которые показали свою способность к генерированию идей, приводящих к позитивным изменениям и финансовым результатам”, — написал он в FB.

При этом отмечается роль главы ВСК, ранее непубличного народного депутата от фракции “Слуга народа” Юлии Гришиной.

“Когда узнал, что в Верховной Раде создана Временная следственная комиссия по оценке критической ситуации в Укразлизныце был уверен, что очередной пиар и политиканство. Но сегодня (11 марта) с ключевого поста директора по коммерческой деятельности УЗ внезапно подал в отставку Иракли Эзугбая. Это бывший глава железной дороги в Грузии, переехавший в Украину вместе с Саакашвили. С этого момента стало интересно. И надо отдать должное, многовековое „осиное гнездо“ в УЗ разворошили не титаны, а профессор университета Т. Шевченко и непубличный до этого депутат пропрезидентской фракции Юлия Гришина”, — написал блогер Денис Гороховский.

Сама Гришина заявляет, что работа ВСК продолжается и уже на следующие заседания будут приглашены представители правления “Укрзализныци”.

“Планируем пригласить туда членов правления „Укрзализныци“ и заслушать их по всем проблемным вопросам работы. По результатам их докладов тоже будут направлены соответствующие обращения в компетентные органы”, — написала Гришина в FB.

Она также призвала участников процесса не паниковать, а содействовать парламентскому следствию.