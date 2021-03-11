Експерти пояснили відставку Езгубая активною роботою парламентської ТСК

Сам Езугбая пояснив своє рішення "певними силами" і "повільними реформами УЗ". Однак у експертів є інша думка. Вони пов'язують відставку з активною роботою Тимчасової слідчої комісії у ВР, яку в січні очолила депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

"Це (відставка Езугбая - ред.) можливо пов'язано як раз з роботою ТСК. І не важливо хто за національністю Езугбая. Людину могли поставити на потоки, щоб він їх направляв у потрібне русло, а потім ця людина звільнилася - сів на літак, завтра він в Тбілісі або Батумі і все, давай, до побачення. Його природно ніхто звідти не видасть, а будь-яке розслідування за цими всіма схемами - ТСК або правоохоронців - зайде в глухий кут, тому що фігуранти закордоном. Один в Грузії, другий умовно в Литві, а третій в Хорватії. Таких людей призначають, тому що їх репутацію нікому не шкода - ні їм самим, ні тим людям, які за ними стоять", - говорить політолог Сергій Белашко.

Ексдиректор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев теж вважає, що відставка Езугбая - це результат роботи ТСК.

"Я думаю, що відставка Іраклі Езугбая - це крок для того, щоб врятувати від відставки главу Укрзалізниці Володимира Жмака. Ми бачили, яку активну позицію зайняла Тимчасова слідча комісія (ТСК) парламенту, яка поставила питання про некомпетентність даної команди. Вона не показує тих результатів, які від неї чекали протягом більше півроку. Іраклі Езугбая привів саме Володимир Жмак. А разом вони корінням сягають до групи Михайла Саакашвілі. Ніяких грамотних реформ від них ми не побачили. Їм не вдалося навіть грамотно виділити вертикаль Карго (вантажоперевезення). Саме виділити, а не створити ще одну монополію всередині великої монополії, що є неприйнятним.

Для реформування УЗ з позитивними результатами потрібна, перш за все, заміна Наглядової ради і чітке розуміння, чого держава очікує від компанії. Сформувати правління необхідно з адекватних професіоналів, бажано - українських залізничників, які показали свою здатність до генерування ідей, що призводять до позитивних змін і фінансових результатів", - написав він у FB.

При цьому наголошується роль глави ТСК, раніше непублічного народного депутата від фракції "Слуга народу" Юлії Гришиної.

"Коли дізнався, що у Верховній Раді створено Тимчасову слідчу комісію з оцінки критичної ситуації в Укразлізниці був впевнений, що черговий піар і політиканство. Але сьогодні (11 березня - ред.) з ключової посади директора з комерційної діяльності УЗ раптово подав у відставку Іраклі Езугбая. Це колишній глава залізниці в Грузії, який переїхав в Україну разом з Саакашвілі. З цього моменту стало цікаво. І треба віддати належне, багатовікове "осине гніздо" в УЗ розворушили не титани, а професор університету Т. Шевченка і непублічний до цього депутат пропрезидентської фракції Юлія Гришина", - написав блогер Денис Гороховський.

Сама Гришина заявляє, що робота ТСК триває і вже на наступні засідання будуть запрошені представники правління "Укрзалізниці".

"Плануємо запросити туди членів правління "Укрзалізниці" і заслухати їх з усіх проблемних питань роботи. За результатами їх доповідей теж будуть направлені відповідні звернення до компетентних органів", - написала Гришина в FB.

Вона також закликала учасників процесу не панікувати, а сприяти парламентському слідству.