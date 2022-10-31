Эксперты МАГАТЭ начали проверку деятельности на двух объектах в Украине

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“Генеральный директор Гросси сказал, что инспекторы МАГАТЭ по гарантиям начали, и вскоре завершат, верификационную деятельность в двух местах в Украине по запросу украинского правительства”, — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, свои первые выводы, по поводу обзора, гендиректор опубликует позже на этой неделе.

В частности, как указано, речь идет об Институте ядерных исследований НАН Украины (г. Киев) и на ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” (г. Желтые Воды, Днепропетровская область).

Напомним

На прошлой неделе украинская сторона предложила Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ) провести верификацию на двух предприятиях.