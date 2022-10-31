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Експерти МАГАТЕ почали перевірку діяльності на двох об'єктах в Україні

Експерти МАГАТЕ почали перевірку діяльності на двох об'єктах в Україні

Київ • УНН

 • 193410 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило у Twitter, що експерти організації почали перевірку діяльності на двох об'єктах в Україні, передає УНН.

Цитата

“Генеральний директор Гроссі сказав, що інспектори МАГАТЕ із гарантій розпочали, і незабаром завершать, верифікаційну діяльність у двох місцях в Україні за запитом українського уряду”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в організації, свої перші висновки, з приводу огляду, гендиректор опублікує пізніше цього тижня.

Зокрема, як вказано, йдеться про Інститут ядерних досліджень НАН України (м. Київ) та на ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (м. Жовті Води, Дніпропетровська область).

Нагадаємо

Минулого тижня українська сторона запропонувала Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ) провести верифікацію на двох підприємствах.

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