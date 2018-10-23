Эксперт: качество жилья и возможность рассрочки делают новостройки более затребованными

"Возросла востребованость новостроек – есть большой выбор квартир, все-таки качественнее начали строить, адекватные цены, плюс рассрочки – много достоинств новостроек по сравнению со "вторичкой". Клиенты идут на встречу новострою. Рынок новостроек создал конкуренцию "вторичке". "Вторичка" - это панельные дома, они не утеплены, без ремонта и прочее", - считает эксперт.

Он отметил, что есть ряд критериев, на которые потенциальные инвесторы обращают внимание при выборе жилья. Главным на сегодняшний день является цена. И тут важную роль играет также возможность получения рассрочки от застройщика.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвестору ряд финансовых инструментов для приобретения жилья. Речь идет о рассрочке, ипотеке, а также скидках при условии стопроцентной оплаты. При приобретении квартиры в рассрочку, как пояснили в "Киевгорстрое", инвестору нужно оплатить только первый взнос - 30% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства. Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента.