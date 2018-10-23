Експерт: якість житла і можливість розстрочки роблять новобудови більш затребуваними

"Зросла затребуваність новобудов - є великий вибір квартир, все-таки якісніше почали будувати, адекватні ціни, плюс розстрочки - багато достоїнств новобудов у порівнянні з "вторинкою". Клієнти йдуть на зустріч новобудовам. Ринок новобудов створив конкуренцію "вторинці". "Вторинний ринок" - це панельні будинки, вони не утеплені, без ремонту та інше", - вважає експерт.

Він зазначив, що є низка критеріїв, на які потенційні інвестори звертають увагу при виборі житла. Головним на сьогоднішній день є ціна. І тут важливу роль відіграє також можливість отримання розстрочки від забудовника.

Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвестору низку фінансових інструментів для придбання житла. Йдеться про розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати. При придбанні квартири у розстрочку, як пояснили у "Київміськбуді", інвестору потрібно оплатити лише перший внесок - 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об'єкта і виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Також можуть бути і індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.