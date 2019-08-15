Эксперт: осенью наступает благоприятное время для покупки недвижимости

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Говорить о замирания рынка недвижимости не приходится

КИЕВ. 15 августа. УНН. Директор Департамента продаж и маркетинга “ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова рассказала о том, как отразилось на рынке недвижимости укрепление гривны и когда девелоперам ждать увеличения продаж, сообщает УНН.

Как на рынке недвижимости отразилось укрепление гривны? Действительно ли продажи замерли?

Традиционно украинцы держат свои сбережения в валюте, а застройщики продают недвижимость в гривне, конечно же, укрепление гривны так или иначе отразилось на количестве сделок. Нельзя сказать, что продажи замерли совсем, в некоторые дни — да, они были заметно меньше, в другие — заметно выше. Хотя, если оценивать уровень наших продаж в течение всего летнего периода, то, что в июне, что в июле, количество сделок было стандартным для летнего периода.

Некоторых людей действительно укрепление гривны заставило отложить покупку недвижимости, и это понятно. Если еще вчера три тысячи долларов были эквивалентны почти 100 тысячам гривен, то сегодня это едва 75 тысяч. Но рынок помнит и другие ситуации, когда гривна стремительно падала, и те же три тысячи долларов практически за несколько дней из 24 тысяч гривен превращались в 150 тысяч. И мечты, что однажды накоплю и куплю “однушку”, стремительно воплощались в отличную “двушку”, а то и “трешку”.

Что делают застройщики для активизации продаж? Какие акции вы проводите сейчас? Дают и они результат?

Застройщики, как вы можете видеть, никаких резких движений не делают, поскольку особых предпосылок для длительного укрепления национальной валюты нет, и уже с осени доллар отыграет свои позиции назад. Большинство застройщиков всегда на летний период делают акционные предложения на свои объекты, учитывая традиционный сезонный спад продаж. Это скорее способ подстегнуть тех, кто уже почти готов, но никак не решится на покупку недвижимости. Киевгорстрой на летний период на некоторые свои объекты дал дополнительную скидку 2%.

При каком курсе гривны продажи на рынке активизируются? Прогнозируете ли активность осенью?

Небольшой спад на рынке недвижимости — явление временное. Уже к сентябрю люди вернутся из отпусков, а валюта вернется к привычным 28 гривнам за доллар (в бюджете на следующий год заложено почти 30 грн), рынок сразу же активизируется. Осенью наступает самый благоприятный период для недвижимости. Так было из года в год и причин, по которым этот год может стать исключением, не видно.

Украинские Национальные Новости

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