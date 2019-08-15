Експерт: восени настає сприятливий час для купівлі нерухомості

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Говорити про завмирання ринку нерухомості не доводиться

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Директор Департаменту продажів і маркетингу “ХК “Київміськбуд” Тетяна Маркова розповіла про те, як відобразилось на ринку нерухомості зміцнення гривні і коли девелоперам чекати на збільшення продажів, повідомляє УНН

Як на ринку нерухомості позначилося зміцнення гривні? Чи дійсно продажі завмерли?

Традиційно українці тримають свої заощадження у валюті, а забудовники продають нерухомість у гривні, звичайно ж, зміцнення гривні так чи інакше відбилося на кількості угод. Не можна сказати, що продажі завмерли зовсім, в деякі дні — так, вони були помітно меншими, в інші — помітно вищими. Хоча, якщо оцінювати рівень наших продажів протягом всього літнього періоду, то, що в червні, що в липні кількість угод було стандартним для літнього періоду.

Деяких людей дійсно зміцнення гривні змусило відкласти покупку нерухомості, і це зрозуміло. Якщо ще вчора три тисячі доларів були еквівалентні майже 100 тисячам гривень, то сьогодні це ледь 75 тисяч. Але ринок пам’ятає і інші ситуації, коли гривня стрімко падала, і ті ж три тисячі доларів практично за кілька днів з 24 тисяч гривень перетворювалися в 150 тисяч. І мрії, що от заощаджу і куплю “однушку”, стрімко втілювалися в чудову “двушку”, а то й 3-кімнатну.

Що роблять забудовники для активізації продажів? Які акції ви проводите зараз? Дають і вони результат?

Забудовники, як ви можете бачити, ніяких різких рухів не роблять, оскільки особливих передумов для тривалого зміцнення національної валюти немає, і вже з осені долар відіграє свої позиції назад. Більшість забудовників завжди на літній період роблять акційні пропозиції на свої об’єкти, з огляду на традиційний сезонний спад продажів. Це швидше спосіб підстьобнути тих, хто вже майже готовий, але ніяк не зважиться на покупку нерухомості. Київміськбуд на літній період на деякі свої об’єкти дав додаткову знижку 2%.

При якому курсі гривні продажу на ринку активізуються? Чи прогнозуєте активність восени?

Невеликий спад на ринку нерухомості — явище тимчасове. Вже до вересня люди повернуться з відпусток, а валюта повернеться до звичних 28 гривень за долар (в бюджеті на наступний рік закладено майже 30 грн), ринок відразу ж активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Так було з року в рік і причин, за якими цей рік може стати винятком, не видно.

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