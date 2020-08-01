Эксперт рассказал, как выбрать вкусный арбуз и дыню

"При выборе арбузов... первое - это звук: нужно постучать. Также сухой хвостик показывает на зрелость арбуза и срок сбора. Самое главное - свежесть, хвостик и звук... Это указывает на вкус", - рассказывает эксперт.

На вкус также влияет пол арбуза.

"Девочка вкуснее. Ее можно выбрать по пятну, которое находится с противоположной стороны от хвостика. Эта точка должна быть большой и широкой: если больше 1,5-2 см - то это "кавуничка". У них более насыщенный вкус, концентрация вкусовых и минеральных веществ, непосредственно, в самой кавуничке больше. Из-за того и вкус отличается", - объяснил Иванков.

Он добавил, что при выборе сорта имеет значение, откуда арбуз. Остановить свой выбор можно на херсонских или кировоградских арбузах.

Если же хочется не переплатить за покупку, эксперт рекомендует брать местные арбузы и дыни, или выращенные в соседних областях. В таком случае наценка за их доставку не такая высокая.

"Также арбузы и дыни должны быть не примятыми. Дыня должна быть не зеленой, конечно, цвет должен быть желтым. Ее вкус подтверждается запахом. Запах должен быть "спелым", он так и называется "запах спелой дыни". По хвостику вы никак не определите", - отметил эксперт.

Добавим, что после покупки арбузы и дыни можно сохранить надолго в темных и прохладных местах. Оптимальная температура для этого составляет +2...+3 °С. Если их периодически переворачивать, бахчевые сохранятся гораздо лучше.

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