Эксперт рассказал, как выбрать вкусный арбуз и дыню

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 12620 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100211 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105091 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131316 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109875 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130124 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101861 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102539 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104378 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Эксперт рассказал, как выбрать вкусный арбуз и дыню

Эксперт рассказал, как выбрать вкусный арбуз и дыню

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Из-за холодной весны сезон арбузов и дынь в Украине начался поздно, однако именно в августе уже можно выбрать самые вкусные и ароматные бахчевые. Как это сделать - УНН рассказал херсонский фермер и общественный деятель Виталий Иванков.

"При выборе арбузов... первое - это звук: нужно постучать. Также сухой хвостик показывает на зрелость арбуза и срок сбора. Самое главное - свежесть, хвостик и звук... Это указывает на вкус", - рассказывает эксперт.

На вкус также влияет пол арбуза.

"Девочка вкуснее. Ее можно выбрать по пятну, которое находится с противоположной стороны от хвостика. Эта точка должна быть большой и широкой: если больше 1,5-2 см - то это "кавуничка". У них более насыщенный вкус, концентрация вкусовых и минеральных веществ, непосредственно, в самой кавуничке больше. Из-за того и вкус отличается", - объяснил Иванков.

Он добавил, что при выборе сорта имеет значение, откуда арбуз. Остановить свой выбор можно на херсонских или кировоградских арбузах.

Если же хочется не переплатить за покупку, эксперт рекомендует брать местные арбузы и дыни, или выращенные в соседних областях. В таком случае наценка за их доставку не такая высокая.

"Также арбузы и дыни должны быть не примятыми. Дыня должна быть не зеленой, конечно, цвет должен быть желтым. Ее вкус подтверждается запахом. Запах должен быть "спелым", он так и называется "запах спелой дыни". По хвостику вы никак не определите", - отметил эксперт.

Добавим, что после покупки арбузы и дыни можно сохранить надолго в темных и прохладных местах. Оптимальная температура для этого составляет +2...+3 °С. Если их периодически переворачивать, бахчевые сохранятся гораздо лучше.

Ранее в УНН сообщалось, можно ли уже есть бахчевые и как не навредить здоровью.

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