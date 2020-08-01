Експерт розповів, як обрати смачні кавун та диню

"При виборі кавунів... перше - це звук: потрібно постукати. Також сухий хвостик показує на стиглість кавуна і термін збору. Найголовніше - свіжість, хвостик і звук... Це вказує на смак", - розповідає експерт.

На смак також впливає стать кавуна.

"Дівчинка смачніша. Її можна вибрати за плямом, яка знаходиться із протилежного боку від хвостика. Ця точка повинна бути великою і широкою: якщо більше 1,5-2 см - то це "кавуниха". У них більш насичений смак, концентрація смакових і мінеральних речовин, безпосередньо, у самій кавунисі більша. Через те і смак відрізняється", - пояснив Іванків.

Він додав, що при виборі сорту має значення "звідки" кавун. Зупинити свій вибір можна на херсонських або кіровоградських кавунах.

Якщо ж хочеться не переплатити за покупку, експерт рекомендує брати місцеві кавуни і дині, або вирощені у сусідніх областях. У такому випадку націнка за їх доставку не така висока.

"Також кавуни і дині повинні бути не прим'ятими. Диня повинна бути не зеленою, звичайно, колір повинен бути жовтим. Її смак підтверджується запахом. Запах повинен бути "стиглим", він так і називається "запах стиглої дині". За хвостиком ви ніяк не визначите", - зазначив експерт.

Додамо, що після купівлі кавуни і дині можна зберегти надовго у темних і холодних місцях. Оптимальна температура для цього становить +2...+ 3°С. Якщо їх періодично перевертати, баштанні збережуться набагато краще.

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