Эксперт рассказал об украинских трендах в картофелеводстве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Украине появился новый тренд в картофелеводстве - цветной картофель. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводству Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга.
"(В Украине - ред.) появился новый тренд в картофелеводстве - это сорты с красочной расцветкой мякоти клубней: Солоха (фиолетового цвета) и Хортица (красный цвет). Кроме необычной расцветки, они имеют повышенное содержание антиоксидантов", - сказал Фурдыга.
Также, по его словам, в отечественной селекции появились такие сорта как Мирослава, Княгиня, Фотиния, которые показывают высокие показатели производительности несмотря на неблагоприятные погодные условия.
"Кроме того, в Украине развивается направление переработки, очень много сортов сегодня выращивают для чипсов, картофеля фри и крахмала", - рассказал Фурдыга.
Напомним, в январе 2019 года Украина экспортировала 731 тонну картофеля общей стоимостью 183 тыс. долл.