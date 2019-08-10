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Експерт розповів про українські тренди в картоплярстві

Експерт розповів про українські тренди в картоплярстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Україні з’явився новий тренд в картоплярстві – кольорова картопля. Про це журналісту УНН розповів заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига.

“(В Україні —ред.) з’явився новий тренд в картоплярстві — це сорти з кольоровим забарвленням м’якуші бульб: Солоха (фіолетового кольору) та Хортиця (червоний колір). Окрім незвичайного забарвлення, вони мають підвищений вміст антиоксидантів”, — сказав Фурдига.

Також, за його словами, у вітчизняній селекції з’явилися такі сорти як Мирослава, Княгиня, Фотинія, які показують високі показники продуктивності попри несприятливі погодні умови.

“Окрім того, в Україні розвивається напрямок переробки, дуже багато сортів на сьогодні вирощують для чипсів, картоплі фрі та на крохмаль”, — розповів Фурдига.

Нагадаємо, у січні 2019 року Україна експортувала 731 тонну картоплі загальною вартістю 183 тис. дол.

Українські Національні Новини

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