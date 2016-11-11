Эксперт рассказал о причинах подорожания сжиженного газа

"По сжиженному газу есть две проблемы. Первая - это источник сжиженного газа для Украины по внешним контрактам - РФ, которая сегодня переживает те процессы, которые были в Украине последние 3-5 лет, когда в связи с экономическим кризисом, крупные потребители, я имею в виду перевозчики, таксисты и другие, начали искать альтернативу и активно использовать сжиженный газ.

Эти же процессы сейчас происходят в РФ после ухудшения экономической ситуации. И сама Россия стала потреблять больше сжиженного газа, и это стало причиной того, что, во-первых, выросли цены внутри самой России, и, во-вторых, начались ограничения на поставку сжиженного газа в Украину. Кроме того, все это происходит на фоне проблем с подвижным составом, проблем с арендой железнодорожных цистерн для таких поставок, это со стороны востока", - сказал С.Сапегин.

Также он отметил, что со стороны запада европейские рынки характеризуются тем, что европейские потребители используют газ для того, чтобы отапливать свои дома.

"Поэтому традиционно осень и начало зимы - это пик потребления сжиженного газа этими потребителями, и соответственно - сезонный рост цены на сжиженный газ. Таким образом у нас происходит сокращение поставок со стороны РФ и замещение этих поставок со стороны Европы", - добавил С.Сапегин.

Напомним, эксперт спрогнозировал поведение рынка горючего зимой.

Как сообщал УНН, сжиженный газ может подорожать на 70 коп.