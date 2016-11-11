Експерт розповів про причини подорожання скрапленого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На підвищення цін скрапленого газу в Україні могла вплинути ситуація на зовнішніх ринках. Таку думку в ефірі однієї з радіостанцій висловив директор Науково-технічного центру “Психея” Сергій Сапегін, передає УНН.
"По скрапленому газу є дві проблеми. Перша – це джерело скрапленого газу для України за зовнішніми контрактами - РФ, яка сьогодні переживає ті процеси, які були в України останні 3-5 років, коли в зв'язку з економічною кризою, великі споживачі, я маю на увазі перевізники, таксисти та інші, почали шукати альтернативу і активно використовувати зріджений газ.
Ці ж процеси зараз відбуваються в РФ після погіршення економічної ситуації. І сама Росія стала споживати більше скрапленого газу, і це стало причиною того, що, по-перше, зросли ціни всередині самої Росії, і, по-друге, почалися обмеження на поставку скрапленого газу в Україну. Крім того, все це відбувається на тлі проблем з рухомим складом, проблем з орендою залізничних цистерн для таких поставок, це з боку сходу", - сказав С.Сапегін.
Також він зазначив, що з боку Заходу європейські ринки характеризуються тим, що європейські споживачі використовують газ для того, щоб опалювати свої будинки.
"Тому традиційно осінь і початок зими - це пік споживання скрапленого газу цими споживачами, і відповідно - сезонне зростання ціни на скраплений газ. Таким чином у нас відбувається скорочення поставок з боку РФ і заміщення цих поставок з боку Європи", - додав С.Сапегін.
Нагадаємо, експерт спрогнозував поведінку ринку пального взимку.
Як повідомляв УНН, скраплений газ може здорожчати на 70 коп.