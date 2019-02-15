Эксперт рассказал о потенциале ипотечного кредитования в Украине

Мамедов напомнил, что по оценкам НБУ объем портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости вырос до 49,4 млрд грн, но этого мало.

"Наша аналитика показывает, что средняя сумма ипотечного кредита в Украине – 800 тыс. грн (28,5 тыс. долл.). А в общем количестве сделок на покупку жилья ипотечные договоры составляют всего 3%", - рассказал банкир.

Государственные программы не получают надлежащего финансирования, поэтому не могут активно развиваться.

"На рынке ипотечного кредитования реально работает до десяти банков, и их количество практически не меняется уже несколько лет", - рассказал эксперт.

По его словам, средний возраст заемщика 37 лет, его официальные доходы составляют до 5 тыс. грн в месяц, и он уже имеет жилье.

"Между тем, потребность в жилье у наших граждан колоссальная. По данным ГИУ, в очереди на получение жилья стоит почти 800 тыс. украинских семей. В жилье остро нуждаются более 60% временно перемещенных лиц", - пояснил эксперт.

Для сравнения: уровень обеспеченности жилой площадью жителя Украины – 23 м2; Чехии – 28,7 м2; Испании – 33 м2; Нидерландов – 41 м2; Германии – 43 м2; Великобритании – 44 м2; Дании – 51,4 м2. Уровень вакантности (свободного) жилья в Украине – 2,77%, в Европе – 9,1%.

Соотношение ипотечных кредитов к ВВП страны: в Украине – 5,1%, в Чехии – 13%, в Польше – 19,6%, во Франции – 42,4%, в Германии – 45,3%, в Испании – 62,1%, в Великобритании – 83,7%, в Нидерландах – 106,2%.

Как сообщал УНН, на сегодняшний день вопрос развития ипотеки берут на себя застройщики совместно с банками запуская специальные программы. Так, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" представляет ипотеку в рамках сотрудничества с тремя банками, среди них и "Глобус". Глава ХК "Киевгорстрой" отмечает огромный спрос на новое жилье.

"Запрос на новые объекты, по крайней мере в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - считает Кушнир.

А для того, чтобы поддержать это спрос застройщик предлагает инвесторам ряд финансовых инструментов, среди которых не только ипотека, но и рассрочка и другие программы лояльности.

Отметим, что согласно статистике в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе – только 17%.