Эксперт рассказал о потенциале ипотечного кредитования в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Ипотечное кредитование один из проверенных и безопасных методов подтолкнуть развитие экономики страны. Такое мнение высказал глава правления банка “Глобус” Сергей Мамедов, сообщает УНН со ссылкой на “Финансовый клуб”.
Мамедов напомнил, что по оценкам НБУ объем портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости вырос до 49,4 млрд грн, но этого мало.
"Наша аналитика показывает, что средняя сумма ипотечного кредита в Украине – 800 тыс. грн (28,5 тыс. долл.). А в общем количестве сделок на покупку жилья ипотечные договоры составляют всего 3%", - рассказал банкир.
Государственные программы не получают надлежащего финансирования, поэтому не могут активно развиваться.
"На рынке ипотечного кредитования реально работает до десяти банков, и их количество практически не меняется уже несколько лет", - рассказал эксперт.
По его словам, средний возраст заемщика 37 лет, его официальные доходы составляют до 5 тыс. грн в месяц, и он уже имеет жилье.
"Между тем, потребность в жилье у наших граждан колоссальная. По данным ГИУ, в очереди на получение жилья стоит почти 800 тыс. украинских семей. В жилье остро нуждаются более 60% временно перемещенных лиц", - пояснил эксперт.
Для сравнения: уровень обеспеченности жилой площадью жителя Украины – 23 м2; Чехии – 28,7 м2; Испании – 33 м2; Нидерландов – 41 м2; Германии – 43 м2; Великобритании – 44 м2; Дании – 51,4 м2. Уровень вакантности (свободного) жилья в Украине – 2,77%, в Европе – 9,1%.
Соотношение ипотечных кредитов к ВВП страны: в Украине – 5,1%, в Чехии – 13%, в Польше – 19,6%, во Франции – 42,4%, в Германии – 45,3%, в Испании – 62,1%, в Великобритании – 83,7%, в Нидерландах – 106,2%.
Как сообщал УНН, на сегодняшний день вопрос развития ипотеки берут на себя застройщики совместно с банками запуская специальные программы. Так, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" представляет ипотеку в рамках сотрудничества с тремя банками, среди них и "Глобус". Глава ХК "Киевгорстрой" отмечает огромный спрос на новое жилье.
"Запрос на новые объекты, по крайней мере в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - считает Кушнир.
А для того, чтобы поддержать это спрос застройщик предлагает инвесторам ряд финансовых инструментов, среди которых не только ипотека, но и рассрочка и другие программы лояльности.
Отметим, что согласно статистике в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе – только 17%.