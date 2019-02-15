Експерт розповів про потенціал іпотечного кредитування в Україні

ukru
22 березня, 17:51 • 107319 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 163854 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 137871 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 137042 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 126659 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 116603 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 162552 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171150 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157201 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 272987 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.3 м/с
40 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 108277 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 110372 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 106441 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 107935 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 62593 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 190643 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 273017 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 232778 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 215093 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 179850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 87009 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 82644 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 96343 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 78010 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 101768 перегляди
Актуальне
Експерт розповів про потенціал іпотечного кредитування в Україні

Експерт розповів про потенціал іпотечного кредитування в Україні

Київ • УНН

 • 10412 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Іпотечне кредитування один з перевірених і безпечних методів підштовхнути розвиток економіки країни. Таку думку висловив глава правління банку "Глобус" Сергій Мамедов, повідомляє УНН з посиланням на "Фінансовий клуб".

Мамедов нагадав, що за оцінками НБУ обсяг портфеля кредитів, наданих фізичним особам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості виріс до 49,4 млрд грн, але цього мало.

"Наша аналітика показує, що середня сума іпотечного кредиту в Україні - 800 тис. грн (28,5 тис. дол.). А в загальній кількості угод на покупку житла іпотечні договори становлять лише 3%", - розповів банкір.

Державні програми не отримують належного фінансування, тому не можуть активно розвиватися.

"На ринку іпотечного кредитування реально працює до десяти банків, і їх кількість практично не змінюється вже кілька років", - розповів експерт.

За його словами, середній вік позичальника 37 років, його офіційні доходи становлять до 5 тис. грн на місяць, і він вже має житло.

"Тим часом, потреба в житлі у наших громадян колосальна. За даними ДІУ, в черзі на отримання житла стоїть майже 800 тис. українських сімей. У житло гостро потребують понад 60% тимчасово переміщених осіб", - пояснив експерт.

Для порівняння: рівень забезпеченості житловою площею жителя України - 23 м2; Чехії - 28,7 м2; Іспанії - 33 м2; Нідерландів - 41 м2; Німеччині - 43 м2; Великобританії - 44 м2; Данії - 51,4 м2. Рівень вакантності (вільного) житла в Україні - 2,77%, в Європі - 9,1%.

Співвідношення іпотечних кредитів до ВВП країни: в Україні - 5,1%, в Чехії - 13%, в Польщі - 19,6%, у Франції - 42,4%, в Німеччині - 45,3%, в Іспанії - 62, 1%, у Великобританії - 83,7%, в Нідерландах - 106,2%.

Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день питання розвитку іпотеки беруть на себе забудовники спільно з банками запускаючи спеціальні програми. Так, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" представляє іпотеку в рамках співпраці з трьома банками, серед них і "Глобус". Глава ХК "Київміськбуд" відзначає величезний попит на нове житло.

"Запит на нові об'єкти, принаймні в "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей в житло в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі рости. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - вважає Кушнір.

А для того, щоб підтримати цей попит забудовник пропонує інвесторам ряд фінансових інструментів, серед яких не тільки іпотека, але і розстрочка та інші програми лояльності.

Відзначимо, що згідно зі статистикою в перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - тільки 17%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40