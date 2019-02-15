Експерт розповів про потенціал іпотечного кредитування в Україні

Мамедов нагадав, що за оцінками НБУ обсяг портфеля кредитів, наданих фізичним особам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості виріс до 49,4 млрд грн, але цього мало.

"Наша аналітика показує, що середня сума іпотечного кредиту в Україні - 800 тис. грн (28,5 тис. дол.). А в загальній кількості угод на покупку житла іпотечні договори становлять лише 3%", - розповів банкір.

Державні програми не отримують належного фінансування, тому не можуть активно розвиватися.

"На ринку іпотечного кредитування реально працює до десяти банків, і їх кількість практично не змінюється вже кілька років", - розповів експерт.

За його словами, середній вік позичальника 37 років, його офіційні доходи становлять до 5 тис. грн на місяць, і він вже має житло.

"Тим часом, потреба в житлі у наших громадян колосальна. За даними ДІУ, в черзі на отримання житла стоїть майже 800 тис. українських сімей. У житло гостро потребують понад 60% тимчасово переміщених осіб", - пояснив експерт.

Для порівняння: рівень забезпеченості житловою площею жителя України - 23 м2; Чехії - 28,7 м2; Іспанії - 33 м2; Нідерландів - 41 м2; Німеччині - 43 м2; Великобританії - 44 м2; Данії - 51,4 м2. Рівень вакантності (вільного) житла в Україні - 2,77%, в Європі - 9,1%.

Співвідношення іпотечних кредитів до ВВП країни: в Україні - 5,1%, в Чехії - 13%, в Польщі - 19,6%, у Франції - 42,4%, в Німеччині - 45,3%, в Іспанії - 62, 1%, у Великобританії - 83,7%, в Нідерландах - 106,2%.

Як повідомляв УНН, на сьогоднішній день питання розвитку іпотеки беруть на себе забудовники спільно з банками запускаючи спеціальні програми. Так, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" представляє іпотеку в рамках співпраці з трьома банками, серед них і "Глобус". Глава ХК "Київміськбуд" відзначає величезний попит на нове житло.

"Запит на нові об'єкти, принаймні в "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей в житло в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі рости. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - вважає Кушнір.

А для того, щоб підтримати цей попит забудовник пропонує інвесторам ряд фінансових інструментів, серед яких не тільки іпотека, але і розстрочка та інші програми лояльності.

Відзначимо, що згідно зі статистикою в перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - тільки 17%.