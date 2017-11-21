Эксперт рассказал о дате и шагах по введению миротворцев ООН на Донбасс

"Мне кажется, это голосование состоится ближе к президентским выборам в России. Путин использует эту вещь для затягивания времени, для того чтобы показать себя неким "миротворцем", чтобы показать, что на их условиях вроде как введение миротворческого контингента, для того, чтобы показать россиянам перспективу вроде как решения по Донбассу, поскольку вопрос висит в воздухе", - отметил эксперт.

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Комментируя встречу специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, эксперт отметил, что у многих есть оптимистичность по результатам этой встречи.

"Единственное что беспокоит - насколько украинская сторона ... привлечена к выработке этих шагов", - подчеркнул эксперт.

По словам А.Кислинского, процесс ввода миротворческой миссии на Донбасс требует от Украины ответа на вопрос, готова ли она делать следующие шаги, в том числе и относительно принятия закона о выборах.

Напомним, в США до сих пор не определились относительно введения миротворцев на Донбасс.