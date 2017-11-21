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Експерт розповів про дату та кроки щодо введення миротворців ООН на Донбас

Експерт розповів про дату та кроки щодо введення миротворців ООН на Донбас

Київ • УНН

 • 16168 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голосування щодо резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас відбудеться ближче до президентських виборів РФ, запланованих на березень 2018 року. Про це сказав політичний експерт Андрій Кислинський в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Мені здається, це голосування відбудеться ближче до президентських виборів в Росії. Путін використовує цю річ для затягування часу, для того щоб показати себе таким собі "миротворцем", щоб показати що на їх умовах начебто введення миротворчого контингенту, для того, щоб показати росіянам перспективу начебто вирішення щодо Донбасу, оскільки питання висить у повітрі", - зазначив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кислинський заявив, що можливий розрив дипвідносин Києва і Москви є грамотним фейком РФ

Коментуючи зустріч спеціального представника державного департаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, експерт відзначив, що у багатьох є оптимістичність щодо результатів цієї зустрічі.

"Єдине що непокоїть – наскільки українська сторона… залучена до вироблення цих кроків", - підкреслив експерт.

За словами А.Кислинського, процес введення миротворчої місії на Донбас потребує від України відповіді на запитання, чи готова вона робити наступні кроки, зокрема і щодо ухвалення закону про вибори.

Нагадаємо, у США досі не визначились щодо введення миротворців на Донбас.

Українські Національні Новини

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