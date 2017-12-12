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Эксперт рассказал, чего ожидать от цен на продукты накануне новогодних праздников

Эксперт рассказал, чего ожидать от цен на продукты накануне новогодних праздников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В этом году праздники не станут поводом для увеличения цен на продукты, одновременно на скидки также рассчитывать не стоит. Об этом сообщил в комментарии УНН председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Смещение праздников не станет преградой для роста цен, так же как и поводом к их уменьшению. Поэтому это никак не скажется на ценах", - сообщил он.

По словам эксперта, значительных колебаний цен на продукты в ближайшее время не предвидится.

"Не стоит ожидать скидок, которые были в прошлом году, но можно рассчитывать на то, что цены останутся на текущем уровне", - уточнил Дорошенко.

В то же время, специалист прогнозирует незначительное подорожание некоторых продуктов, особенно в момент пикового спроса - 30 - 31 декабря.

"Могут незначительно вырасти цены на 5-10% на продукты с небольшим сроком хранения: торты, кондитерские изделия, ведь их нельзя купить заранее. Определенный рост может быть также по красной икре в зависимости от сорта и вида на 4-5%. Подавляющее большинство других продуктов сохранят текущие цены. На куриные яйца цена стабилизируется, до конца года она может еще немного снизиться, а в январе вообще начнет падать. Мясо также может немного подорожать, если вы будете покупать его непосредственно 30-31 декабря. В общем, до конца года повышение цен не ожидается", - отметил эксперт.

Как пояснил Дорошенко, если цены поднять сейчас, это отобьет покупателей от магазинов, рынков, поэтому торговцам не имеет смысла их повышать.

Напомним, 2 декабря 2017року вступил в силу Закон, которым устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря - Рождество Христово.

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