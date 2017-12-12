Експерт розповів, чого очікувати від цін на продукти напередодні новорічних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Цього року свята не стануть приводом для збільшення цін на продукти, водночас на знижки також розраховувати не варто. Про це повідомив у коментарі УНН голова Української Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.
“Зміщення свят не стане перепоною для зростання цін, так само як і приводом до їх зменшення. Тому це ніяк не позначиться на цінах”, — повідомив він.
За словами експерта, значних коливань цін на продукти найближчим часом не передбачається.
“Не варто очікувати знижок, які були минулого року, але можна розраховувати на те, що ціни залишаться на поточному рівні”, — уточнив Дорошенко.
Водночас, спеціаліст прогнозує незначне здорожчання деяких продуктів, особливо у момент пікового попиту — 30 — 31 грудня.
“Можуть незначно вирости ціни на 5-10% на продукти із невеликим терміном зберігання: торти, кондитерські вироби, адже їх не можна купити заздалегідь. Певне зростання може бути також по червоній ікрі залежно від сорту та виду на 4-5%. Переважна більшість інших продуктів збережуть поточні ціни. Ціна на курячі яйця стабілізувалась, до кінця року вона може ще трохи знизитись, а у січні взагалі почне падати. М’ясо також може трохи подорожчати, якщо ви купуватимете його безпосередньо 30-31 грудня. Загалом, до кінця року підвищення цін не очікується”, — зауважив експерт.
Як пояснив Дорошенко, якщо ціни підняти зараз, це відіб’є покупців від магазинів, ринків, тому торговцям не має сенсу їх підвищувати.
Нагадаємо, 2 грудня 2017року набув чинності Закон, яким встановлюються офіційні святкові і неробочі дні в Україні 7 січня і 25 грудня — Різдво Христове.