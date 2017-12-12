Експерт розповів, чого очікувати від цін на продукти напередодні новорічних свят

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Цього року свята не стануть приводом для збільшення цін на продукти, водночас на знижки також розраховувати не варто. Про це повідомив у коментарі УНН голова Української Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.