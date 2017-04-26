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Эксперт рассказала, при каких условиях ЕС может пересмотреть решение о "безвизе" Украине

Киев • УНН

 • 18888 просмотра

Одним из ключевых индикаторов заключается в том, как страна выполняет реформы, которые были начаты в рамках визовой либерализации, добавила эксперт

Эксперт рассказала, при каких условиях ЕС может пересмотреть решение о "безвизе" Украине

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Даже в случае предоставления украинцам права на безвизовые поездки в страны Евросоюза после прохождения всех необходимых процедур, ЕС может пересмотреть решение о визовой либарелизации, если Киев не будет демонстрировать достаточный прогресс в вопросе борьбы с коррупцией, или же в случае, если в европейские страны хлынет поток нелегальных мигрантов из Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила эксперт по визовым вопросам, исполнительный директор ОО “Европа без барьеров” Ирина Сушко.

“Главный индикатор — это, как страна выполняет реформы, которые были начаты в рамках визовой либерализации. Поскольку наиболее сложным испытанием для нас стала борьба с коррупцией, в рамках этого механизма приостановления будет проводиться постлиберализацийний мониторинг и европейская сторона будет отслеживать, наблюдается ли далее прогресс в борьбе с коррупцией, или же происходит регресс. Если это движение назад будет значительным, то это может поставить вопрос о приостановлении безвизового режима”, - сообщила она.

При этом эксперт отметила, что одним из моментов, через который европейская сторона может возобновить визовый режим, заключается в существенном росте количества нелегальных мигрантов из Украины.

“Статистические данные количества выявленных нелегальных мигрантов из Украины на территорию ЕС также будут приниматься во внимание. Если произойдет существенный рост на 50% и более по сравнению с предыдущими двумя месяцами этого года, то это будет повод для того, чтобы любая страна Европейского Союза возобновила визовый режим. Наиболее рискованным критерием этого возможного запуска приостановления является именно количество граждан, недопущенных до пересечения границы с ЕС”, - сказала Сушко.

В частности она объяснила, что пограничник на границе страны назначения имеет право не пропускать дальше гражданина на территорию страны, если он просит документы, подтверждающие цель визита, и гражданин в ответ их не предоставляет.

“Наиболее типичными, базовыми документами, кроме тех, которые указаны в Шенгенском кодексе границ, которые теоретически могут требоваться пограничником, могут быть билет в обе стороны, или приглашение на то или иное мероприятие, на который был приглашен гражданин, или программа мероприятия, в котором гражданин примет участие”, - отметила она.

По ее словам, нужно, чтобы украинцы понимали, что это будет не обязательная практика — практика только первых месяцев. Для того, чтобы проверить ту новацию, которая была введена, отметила И.Сушко.

“Но если мы будем адекватно реагировать на это и показатели не буду превышать нелегальной миграции и т.д., то в будущем пересекать границу будет очень комфортно”, — добавила она.

Напомним, 26 апреля послы ЕС приняли решение о предоставлении Украине “безвиза”.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиз" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно ранее принятому решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС относительно безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украине к началу лета.

Глава украинского правительства В.Гройсман прогнозирует, что украинцы смогут ездить без виз в ЕС с 11 июня.

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