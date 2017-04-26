Експерт розповіла, за яких умов ЄС може переглянути рішення про "безвіз" Україні

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Навіть у випадку надання українцям права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу після проходження усіх необхідних процедур, ЄС може переглянути рішення про візову лібарелізацію, якщо Київ не буде демонструвати достатній прогрес у питанні боротьби з корупцією, або ж у випадку, коли до європейських країн хлине потік нелегальних мігрантів з України. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила експерт із візових питань, виконавчий директор ГО “Європа без бар’єрів” Ірина Сушко.

“Головний індикатор — це, як країна виконує реформи, які були започатковані в рамках візової лібералізації. Оскільки найбільш складним випробуванням для нас стала боротьба з корупцією, то в рамках цього механізму призупинення буде проводитись постлібералізаційний моніторинг і європейська сторона буде відслідковувати, чи далі відбувається прогрес в боротьбі з корупцією, чи відбувається регрес. Якщо цей поступ назад буде значним, то це може поставити питання про призупинення безвізового режиму”, — повідомила вона.

При цьому експерт зауважила, що одним із моментів, через який європейська сторона може відновити візовий режим, полягає у суттєвому зростанні кількості нелегальних мігрантів з України.

“Статистичні дані кількості виявлених нелегальних мігрантів з України до території ЄС також братимуться до уваги. Якщо відбудеться суттєве зростання, на 50% і більше в порівнянні з попередніми двома місяцями цього року, то це буде привід для того, аби будь-яки країна Європейського Союзу відновила візовий режим. Найбільш ризикованим критерієм цього можливого запуску призупинення є саме кількість громадян, недопущених до перетину кордону з ЄС”, — сказала І.Сушко.

Зокрема вона пояснила, що прикордонник на кордоні країни призначення має право не пропускати далі громадянина на територію країни, якщо просить документи, що підтверджують мету візиту, і громадянин у відповідь їх не надає.

“Найбільш типовими, базовими документами, окрім тих, що зазначені в Шенгенському кодексі кордонів, які теоретично можуть вимагатись прикордонником, можуть бути квиток в обидві сторони, або запрошення на той чи інший захід, на який був запрошений громадянин, або програма заходу, в якому громадянин візьме участь”, — зауважила вона.

За її словами, потрібно, щоб українці розуміли, що це буде не обов’язкова практика — практика лише перших місяців. Для того, аби перевірити ту новацію, яка запровадилась, зауважила І.Сушко.

"Але якщо ми адекватно реагуватимемо на це і показники не перевищуватимуть нелегальної міграції і т.д., то в майбутньому перетинати кордон буде дуже комфортно“, — додала вона.

Нагадаємо, 26 квітня посли ЄС прийняли рішення про надання Україні “безвізу”.

Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.

Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання “безвізу” Україні.

Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.

Згідно з раніше ухваленим рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.

Очільник українського уряду В.Гройсман прогнозує, що українці зможуть їздити без віз до ЄС з 11 червня.