Эксперт рассказала, какие квартиры сейчас чаще всего покупают киевляне

“Рынок купли-продажи в июле был активным. Основной спрос пришелся на покупку квартир в новых домах, введенных в эксплуатацию, с документами на руках. Покупателям интересны объекты с удобным месторасположением, развитой инфраструктурой района, комфортной придомовой территорией”, — рассказала эксперт.

По словам Биберов, остается высоким спрос на нежилую недвижимость, а снижение спроса на дома является традиционным для летнего периода.

Как сообщал УНН, на рынке высокий запрос на жилье высокого качества.

“Важным для людей является стоимость, местоположение, удобство развязок, развитость инфраструктуры и даже этаж, потому что кто-то любит повыше, а кому-то только на 5-6 этаже удобно. Сегодня потребность людей в собственном качественном жилье большая, и мы, как никто другой, можeм ее удовлетворить”, — рассказала директор Департамента маркетинга и продаж ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова.