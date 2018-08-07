Експерт розповіла, які квартири зараз найчастіше купують кияни

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Покупцям цікаві об'єкти зі зручним місцем розташування в нових будинках. Про це розповіла експерт з нерухомості Олена Біберова, повідомляє УНН.

"Ринок купівлі-продажу в липні був активним. Основний попит припав на покупку квартир в нових будинках, введених в експлуатацію, з документами на руках. Покупцям цікаві об'єкти зі зручним місцем розташування, розвиненою інфраструктурою району, комфортною прибудинковою територією", - розповіла експерт.

За словами Бібер, залишається високим попит на нежитлову нерухомість, а зниження попиту на будинки є традиційним для літнього періоду.

Як повідомляв УНН, на ринку високий запит на житло високої якості.

"Важливим для людей є вартість, місце розташування, зручність розв'язок, розвиненість інфраструктури і навіть поверх, тому що хтось любить вище, а кому-то тільки на 5-6 поверсі зручно. Сьогодні потреба людей у ​​власному якісному житлі велика, і ми, як ніхто інший, можeмо її задовольнити", - розповіла директор Департаменту маркетингу та продажів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова.

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