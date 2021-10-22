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Эксперт раскритиковал рейтинг крупнейших загрязнителей среды, представленный Минприроды

Киев • УНН

 • 16121 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Объективность рейтинга крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха 2020 года, подготовленного Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, необходимо подвергнуть серьезному сомнению хотя бы по той причине, что у нас в стране нет системы государственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Так прокомментировал начальник аналитического отдела ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин опубликованные рейтинги от Минзащиты загрязнителей окружающей среды, передает УНН со ссылкой на Подробности.

Эксперт раскритиковал рейтинг крупнейших загрязнителей среды, представленный Минприроды

Детали

"Об объективности этого рейтинга стоит судить, зная хотя бы о том, что в стране нет системы государственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, как поделился со мной источник в Минприроды, сама методика проста – взяли цифры с разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, которые сами же вместе с областными департаментами экологии выдают, просуммировали и так получился рейтинг. Потом эти же цифры передали Государственной службе статистики и в итоге уже имеем два взаимоподтверждающих рейтинга".

Эти слова подтверждает и Татьяна Лампика, член Межведомственной комиссии по вопросам осуществления государственного мониторинга в сфере охраны атмосферного воздуха.

"Система государственного мониторинга только формируется, поэтому говорить о полноте данных сложно. Агломерации сейчас готовят местные программы и предусматривают средства на закупку датчиков. Видя цифры, могу сказать, что однозначно он создан на основании данных из разрешений на выбросы крупных предприятий, но здесь не учитываются другие загрязнители. Только после того, как заработает система повсеместного мониторинга выбросов, мы получим рейтинг, где достоверно будет известно, каким воздухом мы дышим, кто и в какой мере виноват и что делать дальше".

По факту, утверждает Чурин, профильное министерство делает неполный рейтинг, поскольку не учитываются другие "загрязнители" - выхлопные газы от легкового транспорта, предприятия, от деятельности которых также выделяются вредные вещества, сжигание листьев, полей, которые используются сельским хозяйством под посевы.

"По данным экологической общественности, существует большое количество мелких предприятий, которые "обновились" и работают на мощностях промышленных узлов советского периода. Они не получают разрешения, не афишируют свою деятельность и, конечно, не попадают в рейтинг. Есть нелегальные литейные цеха, которые отливают чугун, но при этом не имеют разрешений. По оценкам экспертов выбросы от работы одного цеха нелегала без фильтров, каких-либо очистных сооружений сопоставимы с выбросами целого производства крупного промышленного предприятия, которое занимается экомодернизацией. Мне известна история одного цеха в Днепре, который незаконно два года выливал сталь, но только сейчас начал процедуру оценки влияния на окружающую среду".

Добавим

Кроме того, эксперт уверен, что необходимо учитывать последствия для экологии из-за неконтролируемого количества ввезенных "евроблях". Как правило, все они используют бензин ниже экостандарта "Евро5", что не соответствует требованиям Евросоюза. Там еще с 1970 года применяются и имплементируются Директивы, направленные на повышение экологичности легкового транспорта.

В подтверждении того, что мы не знаем масштаба выбросов выхлопных газов по стране, еще один рейтинг, теперь уже мировой - Киев в очередной раз попал в десятку лидеров мира по загрязнению воздуха. Почему Киев так часто попадает в топ-10 рейтинга городов с загрязненным воздухом, рассказал эколог Михаил Амосов.

"Это происходит потому, что люди едут на работу, как правило, на личном транспорте, который является основным источником загрязняющих веществ в Киеве".

"Брать цифры из разрешений и не учитывать реальные выбросы, которые сокращаются не только из-за спада производства, но и в результате природоохранных мероприятий - это непрофессионально", - подытожила Татьяна Лампика.

"Если проследим динамику по крупным загрязнителям, то можно понять, что при инвестициях в экологию их влияние на окружающую среду снижаются не только на уровне разрешений на бумаге, а и реальные выбросы тоже, тогда как отсутствие работающей экоинспекции, которая бы смотрела не только на крупных загрязнителей, а и на мелких нарушителей, которые, в совокупности, вредят экологии больше, чем промышленные загрязнители. Повторюсь - сначала работающая система мониторинга, а потом уже разбираемся кто наносит наибольший вред и как с этим бороться".

"Есть у Минприроды традиция - каждый год делать рейтинги. Из года в год методика их не меняется - три П (пол, плинтус, потолок) перемножили и получили цифры. Так и живем который год в состоянии раздачи клише, создании фейков и отсутствии надежды на объективность" - посетовала эксперт.

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