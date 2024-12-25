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Эксперт рассказала, как Украина может преодолеть демографический кризис

Эксперт рассказала, как Украина может преодолеть демографический кризис

Киев  •  УНН

 • 8970 просмотра

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Элла Либанова заявила, что демографический кризис в Украине невозможно преодолеть естественным путем. Единственным решением может стать масштабная иммиграция в страну.

В Украине наблюдается демографический кризис, однако его причиной является не только война. Об этом сообщила в интервью для BBC социолог и глава института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова.

Детали 

Элла Либанова отметила, что в Украине есть демографический кризис и это нормально для воюющей страны. Возникает лишь вопрос, как страна будет бороться с этим. 

Депопуляция для Украины была характерна и до войны. Но она не имела таких масштабов и темпов, как сегодня. А сейчас она многократно усилена внешней миграцией и оккупацией территории. Вот если посмотреть на график, то там такие два уступа сильные. Первый уступ - это 2014 год, разумеется, и второй уступ - это 2022 год

- Говорит эксперт. 

Также социолог опровергла прогнозы об увеличении населения к 2025 до 25 миллионов.

Не надо читать сейчас прогнозы, потому что они все абсолютно неопределенные. Демографический прогноз, как собственно и экономический в данной ситуации, опирается на военный прогноз. Если бы мы точно знали, что война, по крайней мере горячая фаза, закончится тогда-то на таких-то условиях, здесь будет достигнут компромисс, здесь он не будет достигнут... Сохраняется опасность следующих агрессивных действий со стороны соседей или не сохраняется - от этого все зависит. Поэтому когда говорят 25 - а может быть и 40 - кто его знает, сколько его будет

- подчеркнула Элла Либанова. 

Элла Либанова добавила, что побороть демографический кризис естественным путем достичь невозможно. Прирост может быть достигнут исключительно за счет масштабной иммиграции в Украину.

Напомним,

Омбудсмен Дмитрий Лубинец прогнозирует сокращение населения Украины с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в этом году. Для предотвращения демографического кризиса власти внедряют программы репродуктивной медицины.

Алина Волянская

Алина Волянская

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