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Эксперт прогнозирует рост стоимости картофеля в конце октября

Эксперт прогнозирует рост стоимости картофеля в конце октября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине в конце октября картофель будет стоить в пределах 7 грн, как минимум. Такое мнение высказал журналисту УНН заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводству Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдига.

Цитата

"Год был тяжелый, потому что юг заливало. Там конечно посадили в два раза больше картофеля, но качество оставляет желать лучшего. Если брать центральный и западный регионы, то урожай есть, но он ниже на 20%. Все-таки цена будет расти. Основная копка уже началась. Видим, что такого выхода по продовольственному картофелю, который был в прошлом году нет. Поэтому я прогнозирую, что цена будет расти", - сказал Фурдига.

Детали

По его словам, все зависит от того, сколько мы будем импортировать.

"Я думаю, что в конце октября она будет стоить в пределах 7 грн, как минимум. Это я имею в виду опт. На сегодня она стоит 4 грн, а будет до 7 грн", - рассказал Фурдига.

Дополнение

В апреле 2021 года сообщалось, что в Украине с начала года картофель добавлял в цене ежемесячно и подорожал в целом на 19,9% - с 10,15 грн/кг в январе до 12,17 грн/кг в марте.

Напомним, урожай ранних зерновых является рекордным за всю историю Украины - 44,8 млн тонн. Агросектор в этом году может дать пятую часть ВВП Украины.

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