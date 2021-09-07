Эксперт прогнозирует рост стоимости картофеля в конце октября
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине в конце октября картофель будет стоить в пределах 7 грн, как минимум. Такое мнение высказал журналисту УНН заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводству Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдига.
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"Год был тяжелый, потому что юг заливало. Там конечно посадили в два раза больше картофеля, но качество оставляет желать лучшего. Если брать центральный и западный регионы, то урожай есть, но он ниже на 20%. Все-таки цена будет расти. Основная копка уже началась. Видим, что такого выхода по продовольственному картофелю, который был в прошлом году нет. Поэтому я прогнозирую, что цена будет расти", - сказал Фурдига.
Детали
По его словам, все зависит от того, сколько мы будем импортировать.
"Я думаю, что в конце октября она будет стоить в пределах 7 грн, как минимум. Это я имею в виду опт. На сегодня она стоит 4 грн, а будет до 7 грн", - рассказал Фурдига.
Дополнение
В апреле 2021 года сообщалось, что в Украине с начала года картофель добавлял в цене ежемесячно и подорожал в целом на 19,9% - с 10,15 грн/кг в январе до 12,17 грн/кг в марте.
Напомним, урожай ранних зерновых является рекордным за всю историю Украины - 44,8 млн тонн. Агросектор в этом году может дать пятую часть ВВП Украины.