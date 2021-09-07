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Експерт прогнозує зростання вартості картоплі в кінці жовтня

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Україні у кінці жовтня картопля коштуватиме в межах 7 грн, як мінімум. Таку думку висловив журналісту УНН заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інститут картоплярства НААН України Микола Фурдига.

Цитата

“Рік був важкий, тому що південь заливало. Там звичайно посадили вдвічі більше картоплі, але якість бажає кращого. Якщо брати центральний та західний регіони, то врожай є, але він нижчий на 20%. Все-таки ціна буде рости. Основна копка вже почалася. Бачимо, що такого виходу по продовольчій картоплі, що був минулого року немає. Тому я прогнозую, що ціна буде рости”, — сказав Фурдига.

Деталі

За його словами, все залежить від того, скільки ми будемо імпортувати.

“Я думаю, що в кінці жовтня вона буде вартувати в межах 7 грн, як мінімум. Це я маю на увазі опт. На сьогодні вона коштує 4 грн, а буде до 7 грн”, — розповів Фурдига.

Доповнення

У квітні 2021 року повідомлялося, що в Україні з початку року картопля додавала в ціні щомісяця і подорожчала в цілому на 19,9% — з 10,15 грн/кг у січні до 12,17 грн/кг у березні.

Нагадаємо, цьогорічний врожай ранніх зернових є рекордним за всю історію України — 44,8 млн тонн. Агросектор цього року може дати п’яту частину ВВП України.

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