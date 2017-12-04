Эксперт о работе НАБУ: напоминает ситуацию начала 90-х годов

"Ситуация с НАБУ напоминает мне ситуацию начала 90-х годов, когда существовало подразделение Министерства внутренних дел ОБОП, которое занималось борьбой с организованной преступностью и они использовали незаконные методы. Нельзя привести законность незаконными методами. Я это поддерживаю", - сказал эксперт.

Он отметил, что несмотря на огромные ожидании, которые возлагались на НАБУ, они их не оправдали.

"НАБУ сегодня является неподконтрольным органом. А контролировать их нужно. Если вы помните, то фактически заблокирован процесс избрания аудиторов. Кроме прокуратуры или суда, на сегодня, фактически никто не может сказать, вынести вердикт - действуют они незаконными методами или законными", - считает эксперт.

В общем, по мнению Кислинского, на повестке кадровая перезагрузка НАБУ.