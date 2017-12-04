Експерт про роботу НАБУ: нагадує ситуацію початку 90-х років
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ситуація довкола НАБУ та використання ними спірних методів роботи нагадує ситуацію початку 90-х років, коли с структур Міністерства внутрішніх справ так само існував підрозділ, що вдавалася до незаконних методів роботи. Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив політичний експерт Андрій Кислинський, передає УНН.
“Ситуація з НАБУ нагадує мені ситуацію початку 90-х років, коли існував підрозділ Міністерства внутрішніх справ ОБОП, який займався боротьбою з організованою злочинністю і вони використовували незаконні методи. Неможна навести законність незаконними методами. Я це підтримую”, - сказав експерт.
Він наголосив, що попри величезні очікуванні, які покладалися на НАБУ вони їх не виправдали.
“НАБУ на сьогодні є непідконтрольним органом. А контролювати їх потрібно. Якщо ви пам’ятаєте, то фактично заблокований процес обрання аудиторів. Окрім прокуратури чи суду на сьогодні фактично ніхто не може сказати, винести вердикт — чи діють вони незаконними методами чи законними”, - вважає експерт.
Загалом, на думку Кислинського, на часі кадрове перезавантаження НАБУ.