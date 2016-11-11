Эксперт не исключил, что к концу года доллар подорожает до 29 грн

"Сейчас, к сожалению, есть вероятность того, что к концу этого года курс выйдет на параметр 29,3 грн за доллар. Я не говорю, что это будет обязательно, но такая вероятность существует, если будет продолжаться та же политика Национального банка", - считает эксперт.

Также А.Плотников отметил, что сегодня значительно увеличился спрос на иностранную валюту как у физических, так и у юридических лиц.

"Что касается действий Национального банка, то действительно Национальный банк несколько изменил порядок определения курса гривны к иностранным валютам, это во-первых. Во-вторых, Национальный банк все же продолжает почти не вмешиваться в валютный рынок. Ну и, в-третьих, сейчас происходит много факторов, которые связаны с тем, что и увеличился спрос на иностранную валюту у физических лиц, увеличился спрос также среди юридических лиц", - добавил он.

Кроме того, эксперт отмечает, что состояние экономики Украины стоит расценивать как кризисное.

"Состояние кризиса у нас не преодалено, и то, что происходит сейчас в государстве, скорее свидетельствует о том, что кризис у нас продолжает развиваться", - подчеркнул А.Плотников.

А вот глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко заявил, что на сегодня нет обоснованных оснований для роста курса гривны к доллару до конца 2016 года.