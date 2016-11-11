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Експерт не виключив, що до кінця року долар подорожчає до 29 грн

Експерт не виключив, що до кінця року долар подорожчає до 29 грн

Київ • УНН

 • 18398 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Курс гривні до кінця року може зрости до 29,3 грн за долар. Таку думку висловив у коментарі УНН заслужений економіст України Олексій Плотніков.

“Зараз, на жаль, є ймовірність того, що до кінця цього року курс вийде на параметр 29,3 грн за долар. Я не кажу, що це буде обов’язково, але така імовірність існує, якщо буде продовжуватися та ж сама політика Національного банку”, — вважає експерт.

Також О.Плотніков зазначив, що сьогодні значно збільшився попит на іноземну валюту як у фізичних, так і в юридичних осіб.

“Що стосується дій Національного банку, то дійсно Національний банк дещо змінив порядок визначення курсу гривні до іноземних валют, це по-перше. По-друге, Національний банк все ж таки продовжує майже не втручатися на валютний ринок. Ну і, по-третє, зараз відбувається багато чинників, які пов’язані з тим, що і збільшився попит на іноземну валюту серед фізичних осіб, збільшився попит серед юридичних осіб”, — додав він.

Крім того, експерт відзначає, що стан економіки України варто розцінювати як кризовий.

“Стан кризи у нас неподоланий, і те, що відбувається зараз в державі, скоріше є свідченням про те, що криза у нас продовжує розвиватися”, — підкреслив О.Плотніков.

Натомість голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко заявив, що на сьогодні немає обгрунтованих підстав для зростання курсу гривні до долара до кінця 2016 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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