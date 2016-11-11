Експерт не виключив, що до кінця року долар подорожчає до 29 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Курс гривні до кінця року може зрости до 29,3 грн за долар. Таку думку висловив у коментарі УНН заслужений економіст України Олексій Плотніков.
“Зараз, на жаль, є ймовірність того, що до кінця цього року курс вийде на параметр 29,3 грн за долар. Я не кажу, що це буде обов’язково, але така імовірність існує, якщо буде продовжуватися та ж сама політика Національного банку”, — вважає експерт.
Також О.Плотніков зазначив, що сьогодні значно збільшився попит на іноземну валюту як у фізичних, так і в юридичних осіб.
“Що стосується дій Національного банку, то дійсно Національний банк дещо змінив порядок визначення курсу гривні до іноземних валют, це по-перше. По-друге, Національний банк все ж таки продовжує майже не втручатися на валютний ринок. Ну і, по-третє, зараз відбувається багато чинників, які пов’язані з тим, що і збільшився попит на іноземну валюту серед фізичних осіб, збільшився попит серед юридичних осіб”, — додав він.
Крім того, експерт відзначає, що стан економіки України варто розцінювати як кризовий.
“Стан кризи у нас неподоланий, і те, що відбувається зараз в державі, скоріше є свідченням про те, що криза у нас продовжує розвиватися”, — підкреслив О.Плотніков.
Натомість голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко заявив, що на сьогодні немає обгрунтованих підстав для зростання курсу гривні до долара до кінця 2016 року.