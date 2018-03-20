Эксперт назвал причины ухудшения криминогенной ситуации в государстве

КИЕВ. 20 марта. УНН. Ухудшению криминогенной ситуации в Украине способствуют военные действия на востоке, а также отсутствие профессиональных кадров в рядах правоохранительных органов. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, процесс реформирования МВД, Нацполиции и Нацгвардии негативно влияет на способность этих органов эффективно противостоять криминалу.

"Правоохранительные органы: МВД, полиция, Нацгрвардия - они реформируют, ВСУ - они выполняют внешнюю функцию, они воюют ... А правоохранительные органы реформируются - не хватает людей, нет опыта определенного, не всем обеспечены, не хватает средств под эти реформы, поэтому они не качественно могут выполнять свои обязанности по борьбе с криминалом", - сказал он.

По его словам, опытные кадры сегодня уходят из силовых структур, потому что не имеют достойных условий труда.

"Обеспечение людей с учетом той работы, которую они проводят, с учетом рисков жизни, здоровью, не располагает идти и работать там", - пояснил Романенко.

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Кроме перечисленных факторов, негативное влияние на криминогенную ситуацию в Украине имеют и военные действия на востоке, убежден эксперт.

"Ухудшению криминогенной ситуации способствует то, что у нас война, и упрощается возможность добыть оружие, взрывчатку, орудия преступлений. К сожалению, в Украине это имеет место быть. В Украине где-то на базаре можно пойти и купить то же оружие стрелковое, взрывчатку, к сожалению, так ... ", - добавил он.

Ответственность за высокий уровень преступности, по словам Романенко, лежит сегодня на всех правоохранительных органах одновременно.

"Это совокупность ответственности государственных структур и нельзя говорить, что это исключительно МВД, или исключительно Нацгвардия или полиция.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему нужно иметь ресурс, нужно реформировать экономику чтобы был ресурс, который бы толковые специалисты и государственные менеджеры направили в правильное русло, чтобы все-таки улучшить работу полиции, Нацгвардии, ВСУ, в первую очередь. А чтобы туда хотели идти - надо соответствующее воспитание", - резюмировал он.

Напомним, в ГПУ констатировали ухудшение криминогенной ситуации в Украине. Впоследствии высокие показатели преступлений, совершенных ОЗУ, подтвердили и в Нацполиции.

Так, выяснилось, что ОПГ в Украине ликвидируют почти ежедневно. А каждая четвертая из них - имеет отношение к незаконному обороту наркотиков.

В целом же, количество организованных преступных групп за три года выросла в три раза.

Возможно именно поэтому, 3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (УСРА). Предварительно, она должна взять на себя функции, которые ранее реализовывал ГУБОП, расформированный в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметили в ведомстве со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина. Сейчас, именно он отвечает за борьбу с организованной преступностью в Украине.

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Добавим, что согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Мы заняли 81 место из 137-ми и расположились рядом с Таджикистаном (79 место), Сербией (78), Бутаном (Юж. Азия - 82), Бразилией (81) и Гватемалой (84).