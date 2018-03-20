Эксперт назвал причины ухудшения криминогенной ситуации в государстве

ukru
Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 1920 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 49627 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66791 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100888 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108466 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116231 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121637 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132778 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146768 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148062 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 104112 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 88744 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 108972 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 71790 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 57334 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 17366 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 49627 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 108972 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 180714 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 214313 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 12533 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 57334 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 71790 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 104112 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193963 просмотра
Актуальное
Эксперт назвал причины ухудшения криминогенной ситуации в государстве

Эксперт назвал причины ухудшения криминогенной ситуации в государстве

Киев  •  УНН

 • 18039 просмотра

Ухудшение криминогенной ситуации в стране обусловлено реформой и войной, считает военный эксперт Игорь Романенко

КИЕВ. 20 марта. УНН. Ухудшению криминогенной ситуации в Украине способствуют военные действия на востоке, а также отсутствие профессиональных кадров в рядах правоохранительных органов. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, процесс реформирования МВД, Нацполиции и Нацгвардии негативно влияет на способность этих органов эффективно противостоять криминалу.

"Правоохранительные органы: МВД, полиция, Нацгрвардия - они реформируют, ВСУ - они выполняют внешнюю функцию, они воюют ... А правоохранительные органы реформируются - не хватает людей, нет опыта определенного, не всем обеспечены, не хватает средств под эти реформы, поэтому они не качественно могут выполнять свои обязанности по борьбе с криминалом", - сказал он.

По его словам, опытные кадры сегодня уходят из силовых структур, потому что не имеют достойных условий труда.

"Обеспечение людей с учетом той работы, которую они проводят, с учетом рисков жизни, здоровью, не располагает идти и работать там", - пояснил Романенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине показатели оргпреступности выросли почти вдвое

Кроме перечисленных факторов, негативное влияние на криминогенную ситуацию в Украине имеют и военные действия на востоке, убежден эксперт.

"Ухудшению криминогенной ситуации способствует то, что у нас война, и упрощается возможность добыть оружие, взрывчатку, орудия преступлений. К сожалению, в Украине это имеет место быть. В Украине где-то на базаре можно пойти и купить то же оружие стрелковое, взрывчатку, к сожалению, так ... ", - добавил он.

Ответственность за высокий уровень преступности, по словам Романенко, лежит сегодня на всех правоохранительных органах одновременно.

"Это совокупность ответственности государственных структур и нельзя говорить, что это исключительно МВД, или исключительно Нацгвардия или полиция.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему нужно иметь ресурс, нужно реформировать экономику чтобы был ресурс, который бы толковые специалисты и государственные менеджеры направили в правильное русло, чтобы все-таки улучшить работу полиции, Нацгвардии, ВСУ, в первую очередь. А чтобы туда хотели идти - надо соответствующее воспитание", - резюмировал он.

Напомним, в ГПУ констатировали ухудшение криминогенной ситуации в Украине. Впоследствии высокие показатели преступлений, совершенных ОЗУ, подтвердили и в Нацполиции.

Так, выяснилось, что ОПГ в Украине ликвидируют почти ежедневно. А каждая четвертая из них - имеет отношение к незаконному обороту наркотиков.

В целом же, количество организованных преступных групп за три года выросла в три раза.

Возможно именно поэтому, 3 февраля Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (УСРА). Предварительно, она должна взять на себя функции, которые ранее реализовывал ГУБОП, расформированный в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметили в ведомстве со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина. Сейчас, именно он отвечает за борьбу с организованной преступностью в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За три года Аброськин в 40 раз увеличил свое состояние

Добавим, что согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Мы заняли 81 место из 137-ми и расположились рядом с Таджикистаном (79 место), Сербией (78), Бутаном (Юж. Азия - 82), Бразилией (81) и Гватемалой (84).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы