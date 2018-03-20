Експерт назвав причини погіршення криміногенної ситуації в державі

КИЇВ. 20 березня. УНН. Погіршенню криміногенної ситуації в Україні сприяють військові дії на сході, а також відсутність професійних кадрів у лавах правоохоронних органів. Таку думку у коментарі УНН висловив військовий експерт Ігор Романенко.

За його словами, процес реформування МВС, Нацполіції та Нацгвардії негативно впливає на здатність цих органів ефективно протистояти криміналу.

“Правоохоронні органи: МВС, поліція, Нацгрвардія, — вони реформують, ЗСУ — вони мають зовнішню функцію, вони воюють... А правоохоронні органи реформуються — не вистачає людей, немає досвіду певного, не всім забезпечені, не вистачає коштів під ці реформи, тому вони не якісно можуть виконувати свої обов’язки по боротьбі із криміналом”, — сказав він.

За його словами, досвідчені кадри сьогодні йдуть із силових структур, бо не мають гідних умов праці.

“Забезпечення людей із урахуванням тієї роботи, яку вони проводять, із урахуванням ризиків життю, здоров’ю, не спонукає іти і працювати туди”, — пояснив Романенко.

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Окрім перерахованих факторів, негативний вплив на криміногенну ситуацію в Україні мають і військові дії на сході, переконаний експерт.

“Погіршенню криміногенної ситуації сприяє те, що у нас війна, і спрощується можливість добути зброю, вибухівку, знаряддя злочинів. На жаль, в Україні це має місце бути. В Україні десь на базарі можна піти і купити ту ж зброю стрілецьку, вибухівку, на жаль, так...”, — додав він.

Відповідальність за високий рівень злочинності, за словами Романенка, лежить сьогодні на всіх правоохоронних органах одночасно.

“Це сукупність відповідальності державних структур, і не можна говорити, що це виключно МВС, чи виключно Нацгвардія чи поліція.

Щоб змінити ситуацію на краще потрібно мати ресурс, потрібно реформувати економіку аби був ресурс, який би розумні фахівці і державні менеджери направили в правильне русло, щоб таки покращити роботу поліції, Нацгвардії, ЗСУ, в першу чергу. А щоб туди хотіли йти — треба відповідне виховання”, — резюмував він.

Нагадаємо, у ГПУ констатували погіршення криміногенної ситуації в Україні. Згодом високі показники злочинів, вичинений ОЗУ, підтвердили і в Нацполіції.

Так, з’ясувалося, що ОЗУ в Україні ліквідують чи не щодня. А кожна четверта з них — має відношення до незаконного обігу наркотиків.

Загалом же, кількість організованих злочинних груп за три роки зросла у три рази.

Можливо саме тому, 3 лютого Національна поліція Україна анонсувала створення нового підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю (УСРА). Попередньо, вона повинна взяти на себе функції, які раніше реалізовував ГУБОЗ, розформований у 2015 році.

“Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року. А його основними завданнями буде робота по боротьбі з організованою злочинністю”, — зазначили у відомстві з посиланням на заяву першого заступника голови Національної поліції України — начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна. Зараз, саме він відповідає за боротьбу з організованою злочинністю в Україні.

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Додамо, що згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до списку країн з надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес. Ми посіли 81 місце зі 137-ми та розташувалися поряд з Таджикистаном (79 місце), Сербією (78), Бутаном (Пд. Азія — 82), Бразилією (81) та Гватемалою (84).