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Эксперт назвал неизвестные уголки Европы, которые следует посетить украинцам

Киев • УНН

 • 25536 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинским туристам, которые уже устали от путешествий известными туристическими центрами Европы, будет интересно побывать во французском Кольмаре, немецком Ротенбург-об-дер-Таубер, итальянском Матера. Об этом рассказал организатор автобусных туров Владимир Токарчик в комментарии корреспонденту УНН.

Эксперт назвал неизвестные уголки Европы, которые следует посетить украинцам

"В последнее время наблюдается спрос украинцев на малоизвестную Европу, поскольку у туристов есть определенное насыщение Веной и Прагой, ведь эти города есть в предложениях каждого туроператора. В предрождественское время интересно будет посетить французский Эльзас, в частности, как многие считают, красивое французское местечко - Кольмар. Ведь оно настолько гармоничное, что все туристы находятся здесь под самыми сильными впечатлениями. Узкие улицы старого города, каналы и цветные фасады зданий формируют уникальный "фирменный стиль" Кольмара. Его иногда даже называют музеем под открытым небом", - отметил эксперт.

По его словам, также интересно проехаться по нескольким городам "Винной дороги Эльзаса": Риквир - Кайзерберг- Эгисхайм. Кроме того, по его мнению, украинским туристам понравится немецкий Ротенбург-об-дер-Таубер. По словам эксперта, это "маленький город с большой репутацией", в котором туристов привлекает средневековая романтика - уютные улочки, низкие фахверковые дома и атмосфера рождественской сказки. Здесь находится Немецкий рождественский музей, целая "Рождественская деревня" - салон-магазин известной немецкой фабрики рождественских игрушек "Käthe Wohlfahrt".

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Интересно украинцам будет и в итальянском регионе Тоскана. Такие города как Лукка, Сиена, Сан-Джиминьяно, Вольтерра своими средневековыми памятниками, по мнению В.Токарчика, поразят туристов из Украины не меньше, чем Венеция и Рим. Кроме того, эксперт советует во время путешествия южной Италией не обходить такие провинции, как Бари и Базиликата. "Здесь стоит заглянуть в "игрушечный" городок Альберобелло, где находятся сказочного вида домики - трулли, построенные еще 400 лет назад. А в пещерном городе Матера есть кватал Сасси, который до сих пор сохранил в первозданном виде жилья людей, датированные еще 9 тыс. лет назад", - сообщил он.

Напомним, лучшими городами для встречи Нового года в Украине Львов, Черновцы и Одесса, а также курорты Карпат.

В этом году отдых на Новый год в популярном среди украинцев Египте подорожал на 20-25%, цены на отдых в Европе остались на уровне прошлого года, а "экзотические" направления стали более привлекательными.

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