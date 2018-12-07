Експерт назвав невідомі куточки Європи, які слід відвідати українцям

"Останнім часом спостерігається попит українців на маловідому Європу, оскільки у туристів є певне насичення Віднями і Прагами, адже ці міста є у продуктах кожного туроператора. У передріздвяний час цікаво буде відвідати французький Ельзас, зокрема, як багато хто вважає, найгарніше французьке містечко - Кольмар. Адже воно настільки гармонійне, що всі туристи перебувають тут під найсильнішими враженнями. Вузькі вулиці старого міста, канали і кольорові фасади будівель формують унікальний "фірмовий стиль" Кольмара. Його іноді навіть називають музеєм під відкритим небом", - зазначив експерт.



За його словами, також цікаво проїхатись по декільком містам "Винної дороги Ельзасу": Риквір - Кайзерберг- Егісайм. Крім того, на його думку, українським туристам неодмінно сподобається німецький Ротенбург-на-Таубері. За словами експерта, це "маленьке місто з великою репутацією", в якому туристів приваблює середньовічна романтика - затишні вулички, низькі фахверкові будинки і атмосфера різдвяної казки. Тут знаходиться Німецький різдвяний музей, ціле "Різдвяна село" - салон-магазин найвідомішої німецької фабрики різдвяних іграшок "Käthe Wohlfahrt".



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Цікаво українцям буде і в італійському регіоні Тоскана. Такі міста як Лукка, Сієна, Сан Джіміньяно, Вольтерра своїми середньовічними пам’ятками, на думку В.Токарчика, вразять туристів з України не менше, ніж Венеція та Рим. Крім того, експерт радить під час подорожі південною Італією не оминати такі провінції, як Барі та Базиліката. "Тут варто заглянути до "іграшкового" містечка Альберобелло, де знаходяться казкового виду будиночки - труллі, побудовані ще 400 років тому. А в печерному місті Матера є кватал Сассі, які досі зберіг у первісному виді житла людей, датованими ще 9 тис. років тому", - повідомив він.



Нагадаємо, кращими містами для зустрічі Нового року в Україні є Львів, Чернівці й Одеса, а також курорти Карпат.



Цього року відпочинок на Новий рік в популярному серед українців Єгипті подорожчав на 20-25%, ціни на відпочинок в Європі залишились на рівні минулого року, а "екзотичні" напрями стали більш привабливими.