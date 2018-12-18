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Эксперт назвал лучшие активы для сохранения сбережений

Киев • УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Недвижимость земля - лучшие на сегодняшний день активы для сохранения сбережений. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Андрей Новак.

Эксперт назвал лучшие активы для сохранения сбережений

"На сегодня на территории нашего государства фактически происходят военные действия, сейчас минимальная цена на все активы. На недвижимость - жилую и промышленную, на землю. Поэтому если есть деньги, которые позволяют вкладывать в эти активы, сейчас лучшее время", - считает Новак.

Он отметил, что сейчас цены на недвижимость, в том числе первичную, минимальные и ниже они не будут, ведь они уже фактически на уровне себестоимости.

"Рано или поздно война закончится и активы будут расти в цене. Если сейчас покупать - точно не прогадаете. Альтернатива - банковский вклад. Но если цель максимально надежно сохранить сбережения - недвижимость на первом месте, для нее сейчас самое лучшее время", - считает эксперт.

Напомним, аналитики отмечают, что чаще всего с инвестиционной целью покупают однокомнатные квартиры. В настоящее время продажи однокомнатных квартир в общей структуре продаж составляют 60-65%. И треть из них приобретаются именно как инвестиция с целью дальнейшей продажи по более высокой цене или для последующей сдачи в аренду.

Как рассказала УНН директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, выгоднее инвестировать на начальном этапе строительства - тогда и выбор планировок больше, и цена ниже. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже «вторички» - до 40%.

При этом, "Киевгорстрой" представляет такие условия, при которых инвестировать можно, имея лишь 30% от стоимости жилья. Недостающую сумму выплачивать в рассрочку.

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