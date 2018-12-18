Эксперт назвал лучшие активы для сохранения сбережений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Недвижимость земля - лучшие на сегодняшний день активы для сохранения сбережений. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Андрей Новак.
"На сегодня на территории нашего государства фактически происходят военные действия, сейчас минимальная цена на все активы. На недвижимость - жилую и промышленную, на землю. Поэтому если есть деньги, которые позволяют вкладывать в эти активы, сейчас лучшее время", - считает Новак.
Он отметил, что сейчас цены на недвижимость, в том числе первичную, минимальные и ниже они не будут, ведь они уже фактически на уровне себестоимости.
"Рано или поздно война закончится и активы будут расти в цене. Если сейчас покупать - точно не прогадаете. Альтернатива - банковский вклад. Но если цель максимально надежно сохранить сбережения - недвижимость на первом месте, для нее сейчас самое лучшее время", - считает эксперт.
Напомним, аналитики отмечают, что чаще всего с инвестиционной целью покупают однокомнатные квартиры. В настоящее время продажи однокомнатных квартир в общей структуре продаж составляют 60-65%. И треть из них приобретаются именно как инвестиция с целью дальнейшей продажи по более высокой цене или для последующей сдачи в аренду.
Как рассказала УНН директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, выгоднее инвестировать на начальном этапе строительства - тогда и выбор планировок больше, и цена ниже. На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже «вторички» - до 40%.
При этом, "Киевгорстрой" представляет такие условия, при которых инвестировать можно, имея лишь 30% от стоимости жилья. Недостающую сумму выплачивать в рассрочку.
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