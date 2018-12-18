Експерт назвав найкращі активи для збереження заощаджень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Нерухомість та земля — найкращі на сьогоднішній день активи для збереження заощаджень. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Андрій Новак.
“На сьогодні на території нашої держави фактично відбуваються військові дії, зараз є мінімальна ціна на всі активи. На нерухомість — житлову та промислову, на землю. Тому якщо є гроші які дозволяють вкладати у ці активи, зараз найкращий час”, — вважає Новак.
Він зауважив, що зараз ціни на нерухомість, в тому числі первинну, мінімальні, нижчими вони не будуть, адже вони вже фактично на рівні собівартості.
“Рано чи пізно війна закінчиться і активи будуть рости в ціні. Якщо зараз купувати — точно не прогадаєте. Альтернатива — банківський вклад. Але якщо мета максимально надійно зберегти заощадження — нерухомість на першому місці, для неї зараз найкращий час”, — вважає експерт.
Нагадаємо, аналітики відзначають, що найчастіше з інвестиційною метою купують однокімнатні квартири. В даний час продажу однокімнатних квартир в загальній структурі продажів складають 60-65%. І третина з них купуються саме як інвестиція з метою подальшого продажу за вищою ціною або для подальшої здачі в оренду.
Як розповіла УНН директор Департаменту продажів і маркетингу ХК “Київміськбуд” Тетяна Маркова, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва — тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча. На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже “вторинки” — до 40%.
При цьому, “Київміськбуд” представляє такі умови при яких інвестувати можна, маючи лише 30% від вартості житла. Відсутню суму виплачувати в розстрочку.
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