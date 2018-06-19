Эксперт: на сегодняшний день цены на новое жилье выгодны для покупателя

Эксперт не считает такие цены выгодными, ведь застройщики в таких условиях зарабатывают очень мало, в то же время такая ситуация выгодна покупателям.

"Но украинский покупатель этим пользуется, цены интересны. Тем, кто сегодня покупает для себя жилье, это очень выгодно. Тем более, если сбережения в долларах были", - считает эксперт.

Костецкий отметил, что акции и рассрочки от застройщика также стимулируют рынок недвижимости.

Как сообщал УНН, по мнению экспертов, стоимость жилья в новостройках будет расти. В то же время, крупные застройщики, такие как, например, "Киевгорстрой", предлагают инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидках в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.