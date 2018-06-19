Експерт: на сьогоднішній день ціни на нове житло вигідні для покупця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Ціни на первинну нерухомість на сьогоднішній день вигідні для інвестування, адже забудовники працюють практично на межі рентабельності. Про це у коментарі УНН сказав експерт з нерухомості Сергій Костецький.
Експерт не вважає такі ціни вигідними, адже забудовники в таких умовах заробляють дуже мало, водночас така ситуація вигідна покупцям.
"Але український покупець цим користується, ціни цікаві. Тим, хто сьогодні купує для себе житло, це дуже вигідно. Тим паче, якщо збереження у доларах були", - вважає експерт.
Костецький зауважив, що акції та розстрочки від забудовника також стимулюють ринок нерухомості.
Як повідомляв УНН, на думку експертів, вартість житла у новобудовах буде зростати. Водночас, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або ж знижки за умов стовідсоткової оплати.
Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.