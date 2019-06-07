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6 марта, 19:19 • 135557 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143689 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Эксперт: лето удобная пора для покупки жилья

Эксперт: лето удобная пора для покупки жилья

Киев  •  УНН

 • 8336 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Лето является подходящим временем для приобретения жилья. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Артур Пилипчук.

"Лето - это удобная пора для покупки жилья. Ибо спрос снижается в связи с отпусками, и застройщики предлагают скидки", - считает эксперт.

Он также отметил, что акции и рассрочки очень действенные, пользуются популярностью.

"Люди активно их берут. Это все работает", - считает Пилипчук.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В частности, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Оставшуюся сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость "квадрата", то увеличится и выплата по рассрочке.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, "Киевгорстрой" предлагает на выбор программы с различными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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