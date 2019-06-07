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Експерт: літо зручна пора для купівлі житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Літо є підходящим часом для придбання житла. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Артур Пилипчук.

"Літо - це зручна пора для купівлі житла. Бо попит знижується у зв'язку із відпустками, і забудовники пропонують знижки", - вважає експерт.

Він також зауважив, що акції та розстрочки дуже дієві, користуються популярністю.

"Люди активно їх беруть. Це все працює", - вважає Пилипчук.

Як повідомляв УНН, на сьогодні три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не лише нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.

Зокрема, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам'ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість "квадрата", то збільшиться і виплата за розстрочкою.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, "Київміськбуд" пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - обсягом від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, обираючи лише надійних.

Українські Національні Новини

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