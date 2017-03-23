Эксперт: Соблюдение стандартов качества в продуктах питания сегодня в Украине - дело добровольное

"У людей сегодня очень мало средств и они хотят их тратить на продукты нормального качества. На сегодняшний день у нас слово "качество" из всех законов и законодательных актов о защите прав потребителей изъято. У нас есть только слово "безопасность".

Безопасность - это общее понятие, а качество - это более широкое понятие. Потому что когда мы говорим о качестве, мы говорим о том, что продукт должен соответствовать определенным стандартам", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ также: Больше всего проблем с качеством возникает с молокосодержащими и мясными продуктами

Также, по словам И.Кравченко, соблюдение стандартов продуктов питания на сегодня в Украине - дело добровольное. Поэтому недобросовестные предприниматели должны нести ответственность, а потребителя должгл защищать законодательство, отметила она.

"Стандарты на сегодня тоже дело добровольное - предприниматель или производитель он если хочет эти стандарты на практике воплощать - он их воплощает. А тот, который не хочет - он не придерживается стандартов, которые сегодня действуют в Украине. Или, если он декларирует, что он придерживается этих стандартов на упаковке, то на самом деле, когда мы когда берем продукцию и сдаем ее на обследование - мы видим, что эти стандарты грубо нарушаются и это проблема в том, что нет ответственности. ВР в первую очередь должна обратить на это внимание и принимать законы, которые бы защищали потребителя", - рассказала эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.

Также напомним, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине.