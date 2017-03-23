Експерт: Дотримання стандартів якості у продуктах харчування сьогодні в Україні – справа добровільна

"У людей сьогодні дуже мало коштів і вони хочуть їх витрачати на продукти нормальної якості. На сьогоднішній день у нас слово "якість" із усіх законів і законодавчих актів про захист прав споживачів вилучене. В нас є тільки слово "безпека".

Безпека – це загальне поняття, а якість – це більш ширше поняття. Тому що коли ми говоримо про якість, ми говоримо про те, що продукт повинен відповідати певним стандартам", - розповіла вона.

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Також, за словами І.Кравченко, дотримання стандартів продуктів харчування на сьогодні в Україні – справа добровільна. Відтак, недобросовісні підприємці мають нести відповідальність, а споживача має захищати законодавство, зауважила вона.

"Стандарти на сьогодні теж справа добровільна – підприємець або виробник він якщо хоче ці стандарти на практиці втілювати – він їх втілює. А той, який не хоче – він не дотримується стандартів, які сьогодні діють в Україні. Або, якщо він декларує, що він дотримується цих стандартів на упаковці, то насправді, коли ми коли беремо продукцію і здаємо її на обстеження – ми бачимо, що ці стандарти грубо порушуються І це проблема у тому, що немає відповідальності. ВР має в першу чергу звернути на це увагу і приймати закони, які б захищали споживача", - розповіла експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок не можливо.

Також нагадаємо, у поліції заявили про масштабну фальсифікацію продукції в Україні.